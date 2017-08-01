Мнение: Киев запугивает украинцев Россией, чтобы под шумок получить гешефт

Военный конфликт в Донбассе скоро закончится, считает командующий Нацгвардией Украины. На этом фоне продолжаются разговоры о поставке в страну американского оружия. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев заинтересован в эскалации конфликта.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров считает, что военный конфликт в Донбассе скоро закончится.

"Вы знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что война продлится недолго", – сказал он в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".

При этом, по словам Аллерова, независимо от правового режима и политических изменений в стране, Национальная гвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность, чтобы защищать безопасность и права украинцев и "как можно эффективнее противодействовать различным угрозам правопорядку".

Ранее во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, одобрения от Белого дома пока не поступало.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов считает, что заинтересованность украинских властей в эскалации конфликта в Донбассе лежит в экономической плоскости.

"Как мне кажется, на Украине хотят получить не столько само оружие, сколько финансовые вливания. Ведь это (военный конфликт) – огромный бизнес, в котором участвуют и военные, и бизнесмены, и политики. Поэтому в эскалации они заинтересованы, прежде всего, из-за экономической мотивации. И в рамках этой игры (заявление командующего Нацгвардии) – такой маленький информационный штришок. Я бы не относился к нему серьезно, оно больше для внутреннего потребления. Ведь на протяжении всех трех лет такие ура-патриотические отчеты, призывы и прогнозы были постоянно, а потом забывались", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Политолог не склонен расценивать заявления Киева как подготовку наступления в Донбассе.

"Я рассматриваю все эти разговоры не как слова о новом наступлении, а как "гешефт", который хотят устроить правящие элиты. Потому что их модель поведения с самого начала заключалась в том, что они все конфликты оборачивали в какие-то личные, персональные "гешефты": они запугивали Россией, а под шумок отжимали и продавали сельскохозяйственные земли, повышали коммуналку, то есть закручивали гайки. Война – это всегда повод для продолжения этой политики. То есть я бы не расценивал это с точки зрения (подготовки) наступления, тут важен, скорее, другой аспект – что еще хотят немножко разграбить", – полагает Семен Уралов.

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