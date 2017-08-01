Американист: о "матерных монологах" Скарамуччи ходят легенды

Президент США Дональд Трамп снял Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что вопросы вызывала не отставка, а назначение Скарамуччи.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи покинул администрацию США и не имеет в ней других должностей, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".

По словам Сандерс, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому.

Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах, затем, правда, пообещав больше не делать этого. "Я иногда использую красочный язык", – признался тогда Скарамуччи в своем микроблоге в Twitter.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что не столько отставка, сколько назначение Скарамуччи вызывает вопросы.

"Меня не отставка удивила, а удивило, почему такого человека назначили. Если ты возглавляешь дирекцию по связям с общественностью, то хотя бы материться не надо. А этот человек страшный матерщинник – о его матерных монологах ходят легенды. Последний, кого он обматерил – и это стало достоянием общественности – был (руководитель аппарата Белого дома Ринс) Прибас. И вообще странно, что финансист возглавляет связи с общественностью. Еще в 2016 году он писал, мол, надеюсь, что на выборах победит Хиллари Клинтон, он критиковал Дональда Трампа. И слухи о том, что он Трампа поддерживал, что у них крепкие взаимоотношения, несколько преувеличены. В результате – такая отставка. Подсчитано, что он проработал 14 400 минут. Он не должен был работать на этой должности. Потому что человек он очень тщеславный, такой "мини-Трамп", ему самому интересно быть под прицелом телекамер", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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