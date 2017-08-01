Эксперт: на американский уголь Киев деньги всегда найдет

США приветствуют договор о поставке американского угля Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Эксперт Сергей Пикин в эфире радио Sputnik предположил, где именно безденежный Киев будет брать средства на закупку угля.

США приветствуют договоренности о поставке американского угля Украине, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Министерства торговли и энергетики приветствуют новости о соглашении между американской энергетической компанией и правительством Украины. Принадлежащая государству генерирующая компания Украины будет приобретать американский энергетический уголь перед началом будущего зимнего сезона. Это партнерство предоставит Украине независимый, надежный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей", – заявила Сандерс.

По ее словам, эта сделка также поддержит американскую угольную промышленность и транспорт и поможет США достичь цели "энергетического доминирования" в мире. США рассчитывают на новые проекты такого рода, заявила Сандерс.

В понедельник глава украинской компании "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании контракта с американской Xcoal Energy & Resources в исполнение договоренностей между президентами Украины и США.

Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что в решении Киева закупать американский уголь политика превалирует над экономикой.

"Здесь деньги на втором месте – политика важнее экономики. То есть вопрос здесь совершенно не в экономике. Где будут деньги брать? Хороший вопрос. Потому что при текущих объемах, а это менее одного миллиона тонн, пока требуются не столь колоссальные величины, но все равно существенные. Вполне возможно, что деньги будут взяты у Всемирного банка или любого другого международного финансового института – они очень хорошо кредитуют те программы, где конечным бенефициаром выступают производители из США. Это касается и угля, и других поставок – в том числе ядерного топлива. Поэтому деньги найдут в любом случае", – сказал Сергей Пикин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, с закупкой угля у США складывается ситуация, схожая с реверсом российского газа из Европы, когда Киев закупает у европейцев тот же газ из России, но дороже.

"Посмотрите, как развивается ситуация с газовыми поставками: даже украинские эксперты и политики замечают, что реверс газа, который идет в сторону Украины, обходится дороже, чем готов был давать "Газпром". И ничего, идут на это, четко понимая свои убытки. И здесь – от российского газа Украина отказывается по политическим причинам, Донбасс остается таким, каким остается, из ЮАР закупать – смысла особого нет. А тут еще можно сыграть в такую красивую политическую игру с США", – считает Сергей Пикин.

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