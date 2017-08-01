Политолог: в отношениях РФ и США намечается серьезный дипломатический тупик

Вступил в силу запрет на доступ дипломатов США к даче и складу в Москве. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что если американцы не прислушаются к критике политики санкций, то это приведет к серьезному ухудшению отношений.

Введенный российскими властями запрет на использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору вступил в силу. Кроме того, Россия предписала Вашингтону до 1 сентября сократить число дипломатов до 455 человек (до паритета – столько же российских дипломатов находятся в США). Этот шаг стал ответом Москвы на изъятие в конце 2016 года российской дипломатической собственности в США, а также на разрабатываемые США новые антироссийские санкции.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подписание американским президентом законопроекта о санкциях заведет отношения двух стран в тупик.

"Хорошо, что Россия начала отвечать. Но наше непротивление злу силой воспринималось американцами как приглашение для усиления агрессии и усиления давления. Как итог – обе палаты конгресса США приняли законопроект о санкциях против России. Теперь (президент США Дональд) Трамп думает, подписывать его или нет. Если американцы не прислушаются к российской критике и к критике Европейского союза, и этот законопроект будет подписан президентом США, то наши отношения если не завалятся в штопор, то очень сильно ухудшатся. И не очень понятно, как из этой ситуации выходить, и сможет ли Трамп что-то сделать для улучшения отношений, даже если он этого захочет. Ведь без согласия конгресса он не сможет этот закон отменить. Поэтому мне кажется, что намечается серьезный дипломатический тупик в отношениях в связи с принятием этого закона", – сказал Павел Святенков.

Обе палаты американского конгресса уже одобрили законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимы две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

На новые антироссийские санкции отрицательно отреагировали в Евросоюзе, поскольку одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

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