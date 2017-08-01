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Украинский экономист о канадских инвестициях: кто ж сюда зайдет?

14:0401.08.2017
(обновлено: 14:13 01.08.2017)
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© AFP 2017 / Geoff RobinsЗдание парламента Канады в ОттавеЗдание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Geoff Robins
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу. Украинский экономист Олег Соскин в эфире радио Sputnik отметил, что пока соглашение носит декларативный характер, а ожидания Киева прямых инвестиций слишком завышены.

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С 1 августа заработало Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Соглашение позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций. По данным министерства экономического развития и торговли Украины, в выигрыше от этого, прежде всего, будут украинские производители шоколада, кондитерских изделий, подсолнечного масла, алкогольных напитков, одежды, а также металлургические и химические предприятия.

В свою очередь Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение трех с половиной и семи лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сала установил квоты.

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© РИА Новости / Стрингер
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По мнению президента Украины Петра Порошенко, соглашение с Канадой начинает символический трансатлантический мостик свободной торговли, так как украинский бизнес получит доступ к североамериканскому рынку. "Это и рост украинского экспорта, и рост прямых иностранных инвестиций в Украину – на уровне 36 миллионов долларов", – сказал Порошенко.

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока соглашение носит декларативный характер.

"Канада никогда не была среди ведущих внешних торговых агентов Украины, этот рынок для нас достаточно отдаленный и специфический. Кроме того, у нас есть совпадения по сырьевым товарам: по зерну, по химическим продуктам, продукции металлургии и так далее. Конечно, хорошо, что есть зона свободной торговли. Но рынок абсолютно не проработан со стороны украинских и канадских предпринимателей. Пока это декларативное соглашение, требующее очень серьезной, детальной, углубленной работы по его наполнению содержанием, чтобы расширить торговый оборот хотя бы до миллиарда канадских долларов. Что туда сейчас может пойти? Какие-то атрибуты, вышиванки, сельхозпереработка. Может, канадская ниша заполнится украинским салом. Может, какая-то часть украинских вин, коньяков может туда войти, продукция легкой промышленности. Возможно, отдельные виды машиностроительной продукции, которые связаны с ВПК", – сказал Олег Соскин.

По его мнению, у Киева слишком завышены ожидания, касающиеся канадских инвестиций.

"Конечно, могут прийти инвестиции в строительную сферу, производство стройматериалов, в информационно-технологические сферы. Но ведь все это не короткие инвестиции, а на три-пять лет. И чтобы пришли канадские инвестиции, должна быть прозрачной эта сфера. Они не могут прийти в страну с моделью государственного "стационарного бандита", где функционирует "военно-бюрократический социализм". Кто же сюда зайдет? Никаких гарантий сохранения этих инвестиций нет. И у канадцев, к сожалению, уже есть достаточно негативный опыт прежних лет, когда у инвесторов возникали проблемы с возвратом инвестиций", – отметил украинский экономист.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

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