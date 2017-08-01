Мнение: ответ Киева на закон РФ о гражданстве – реакция "больного человека"

Киев назвал дискриминационным закон РФ о гражданстве для украинцев. Эксперт Алексей Плотников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская сторона нарушает фундаментальный принцип прав человека, принятый на Западе, куда она так стремится.

Закон, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, дискриминирует права граждан Украины, заявили в МИД этой страны.

Документ, как полагают в Киеве, является "продолжением правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают" в России, в том числе в Крыму, который Украина считает своей территорией.

По мнению МИД Украины, принятие закона свидетельствует "о полном неуважении" международного права.

Профессор, доктор исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Алексей Плотников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская сторона подобными заявлениями нарушает один из фундаментальных принципов прав человека, демократии и свободы, принятый на Западе.

"Поскольку выбор того, где жить и гражданином какого государства быть – это одно из фундаментальных прав личности. Права гражданина зафиксированы в многочисленных международных хартиях, они предполагают свободный выбор того, где человек хочет жить и где он хочет работать. Поэтому здесь – клубок противоречий с украинской стороны. Там говорят, мол, вы смеете давать гражданам Украины ваше гражданство. Но это выбор каждого человека. Никто не заставляет принимать российское гражданство. А возможности, которые дает Россия – это как раз подтверждение международного гуманитарного права, защита прав и интересов личности, как это понимается на том Западе, куда Украина так стремится попасть. То, что украинский МИД заявляет о нарушениях международного права, так с этим бесполезно бороться. Если человек болен, он будет неадекватно себя вести – называть черное белым", – сказал Алексей Плотников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, упрощает процесс получения гражданства для украинцев. Документ, вступающий в силу с первого сентября, предусматривает, что жители Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в российской миграционной службе, вторая – направляется на Украину. Это заявление заменит справку, которую ранее необходимо было получать в украинских структурах. Такую же процедуру достаточно пройти украинцам, желающим получить вид на жительство в России.

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