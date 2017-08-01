Эксперт об отставках в Белом доме: лодку лучше покинуть до кораблекрушения

После ухода Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям Белого дома новых быстрых отставок в администрации США в сфере работы со СМИ ждать не стоит. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Никита Данюк.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи покинул администрацию США и не имеет в ней других должностей, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".

По словам Сандерс, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому. Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах, а позднее пояснил, что "слишком доверился корреспонденту", однако отказываться от своих слов не стал.

Теперь все работники Белого дома будут докладывать о результатах работы новому главе аппарата Джону Келли, включая дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, передает агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

Как пишет агентство, увольнение Энтони Скарамуччи "сделало акцент" на тех вызовах, которые стоят перед Келли, которому предстоит "навести порядок" в Западном крыле Белого дома, где многие из помощников "напрямую отчитываются перед президентом".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Никита Данюк.

"Случай Скарамуччи уникален. Этот человек никогда не был специалистом по журналистике, общению с различными организациями, пиару. Это человек из мира финансов. То, что он пытался обозначить себя как яростного борца с теми, кто "сливает" информацию из Белого дома, помогло ему заручиться поддержкой Дональда Трампа. Однако неумение держать себя в руках и общаться с журналистами породило этот скандал, в ходе которого Дональд Трамп убедился, что этот человек не обладает должными профессиональными качествами и вместо того, чтобы сплотить Белый дом, вносит туда раздор. Скарамуччи должен был отчитываться не перед главой аппарата Белого дома, а перед Дональдом Трампом. То есть, Дональд Трамп в каком-то смысле дал ему карт-бланш. И этот человек вместо того, чтобы грамотно воспользоваться такой возможностью, буквально в первые дни стал инициатором скандала. Поэтому Джон Келли, главная цель которого сейчас – консолидировать Белый дом, принял очень правильное решение и освободил от должности Скарамуччи. Но при этом, я убежден, сам Дональд Трамп, скорее всего, дал на это добро", – отметил Никита Данюк.

Политолог высказал также мнение о причине частых кадровых перестановок в администрации США.

"Мне кажется, главная причина очевидной кадровой чехарды заключается в том, что Дональд Трамп видит проблему не в своей политике и не в своем стиле управления, а в отсутствии нормальной коммуникации, в том числе, и с журналистами. В данном случае самые твердые позиции в команде Трампа занимает его зять Джаред Кушнер. Хотя и он постоянно подвергается критике со стороны оппонентов Дональда Трампа. Что касается дальнейшей ротации, я уверен, что Джон Келли, человек, у которого есть серьезный силовой опыт, постарается консолидировать команду Белого дома, и в сфере работы с масс-медиа, коммуникаций новых быстрых отставок ждать не стоит. Но, тем не менее, учитывая, что против Дональда Трампа ведется так называемое расследование, он находится под угрозой реализации сценария импичмента, эти отставки могут возникать: люди, которые стратегически мыслят, понимают, что лучше покинуть лодку до кораблекрушения", – полагает Никита Данюк.

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