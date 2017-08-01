США
1.081 августа13:06МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт об отставках в Белом доме: лодку лучше покинуть до кораблекрушения

11:4401.08.2017
(обновлено: 12:10 01.08.2017)
03450
© REUTERS / Jonathan Ernst/File PhotoДиректор по коммуникациям Белого дома Энтони СкарамуччиДиректор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
После ухода Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям Белого дома новых быстрых отставок в администрации США в сфере работы со СМИ ждать не стоит. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Никита Данюк.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи покинул администрацию США и не имеет в ней других должностей, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. 25 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог: Скарамуччи не случайно ведет себя столь скандально
По словам Сандерс, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому. Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах, а позднее пояснил, что "слишком доверился корреспонденту", однако отказываться от своих слов не стал.

Теперь все работники Белого дома будут докладывать о результатах работы новому главе аппарата Джону Келли, включая дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, передает агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

Как пишет агентство, увольнение Энтони Скарамуччи "сделало акцент" на тех вызовах, которые стоят перед Келли, которому предстоит "навести порядок" в Западном крыле Белого дома, где многие из помощников "напрямую отчитываются перед президентом".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов  Российского университета дружбы народов (РУДН) Никита Данюк.

"Случай Скарамуччи уникален. Этот человек никогда не был специалистом по журналистике, общению с различными организациями, пиару. Это человек из мира финансов. То, что он пытался обозначить себя как яростного борца с теми, кто "сливает" информацию из Белого дома, помогло ему заручиться поддержкой Дональда Трампа. Однако неумение держать себя в руках и общаться с журналистами породило этот скандал, в ходе которого Дональд Трамп убедился, что этот человек не обладает должными профессиональными качествами и вместо того, чтобы сплотить Белый дом, вносит туда раздор. Скарамуччи должен был отчитываться не перед главой аппарата Белого дома, а перед Дональдом Трампом. То есть, Дональд Трамп в каком-то смысле дал ему карт-бланш. И этот человек вместо того, чтобы грамотно воспользоваться такой возможностью, буквально в первые дни стал инициатором скандала. Поэтому Джон Келли, главная цель которого сейчас – консолидировать Белый дом, принял очень правильное решение и освободил от должности Скарамуччи. Но при этом, я убежден, сам Дональд Трамп, скорее всего, дал на это добро", – отметил Никита Данюк.

Политолог высказал также мнение о причине частых кадровых перестановок в администрации США.

"Мне кажется, главная причина очевидной кадровой чехарды заключается в том, что Дональд Трамп видит проблему не в своей политике и не в своем стиле управления, а в отсутствии нормальной коммуникации, в том числе, и с журналистами. В данном случае самые твердые позиции в команде Трампа занимает его зять Джаред Кушнер. Хотя и он постоянно подвергается критике со стороны оппонентов Дональда Трампа. Что касается дальнейшей ротации, я уверен, что Джон Келли, человек, у которого есть серьезный силовой опыт, постарается консолидировать команду Белого дома, и в сфере работы с масс-медиа, коммуникаций новых быстрых отставок ждать не стоит. Но, тем не менее, учитывая, что против Дональда Трампа ведется так называемое расследование, он находится под угрозой реализации сценария импичмента, эти отставки могут возникать: люди, которые стратегически мыслят, понимают, что лучше покинуть лодку до кораблекрушения", – полагает Никита Данюк. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена