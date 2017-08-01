Мнение: оружие из США Киев хочет задействовать не только в Донбассе

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области

Американский и украинский военные во время учений во Львовской области

По сообщению WSJ, американскими ведомствами разработан план поставок Киеву летального оружия. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что царящая в Вашингтоне антироссийская истерия может побудить США к реализации подобных планов.

Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, одобрения от Белого дома пока не поступало, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Украине противотанковые орудия и, вероятно, ракетные комплексы Javelin, а также средства ПВО. Сообщается, что противотанковые ракеты будут размещены в местах, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта". Таким образом политики смогут "ограничить риски эскалации" и ослабить критику по поводу того, что эти шаги могут вызвать "наступательные действия Киева".

Высокопоставленный чиновник в администрации США отметил, что решение о поставках не обсуждалось в Белом доме, президент Дональд Трамп не был проинформирован об этих планах, и его позиция неясна.

По словам чиновников, министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал план. Утверждается, что если Украина будет использовать оружие ненадлежащим образом, Вашингтон может принять решение об отзыве технической помощи.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что царящая в Вашингтоне "антироссийская истерия" может побудить США к поставкам летальных вооружений Киеву.

"Я бы не стал исключать поставок нового вооружения Соединенными Штатами Украине, учитывая ту антироссийскую истерию, которая царит в Вашингтоне, в том числе и в рядах республиканцев. Конечно, я сомневаюсь, что американцы полностью удовлетворят аппетиты украинских военных, но исключать то, что какие-то виды вооружений США все же поставят Киеву, я бы не стал. Тем более, что такие поставки могут осуществляться при условии того, что управлять этим оружием будут инструкторы из США, а не Киев напрямую", – сказал Иван Мезюхо.

Он уверен, что поставки американского оружия в любом случае обострят обстановку в "горячих точках" на территории Украины и рядом с ней.

"Я думаю, что Украина хотела бы использовать оружие из США в зоне так называемой АТО. А учитывая, что Киев абсолютно непредсказуем в своих действиях, оружие из-за рубежа может оказаться в том числе и на границе с (непризнанной) Приднестровской Молдавской Республикой", – считает Иван Мезюхо.