Политолог о словах Маккейна: американская элита не видит дальше своего носа

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не удивлен высылкой американских дипломатов из РФ. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, элита в США так негативно относится к России.

Член сената США Джон Маккейн прокомментировал решение российских властей сократить численность американских дипломатов в РФ.

"Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию", – написал политик в Twitter.

Под "нападением на демократию" сенатор, очевидно, подразумевает "российское вмешательство" в президентские выборы в США, в котором американские СМИ и политики обвиняют Москву. В конгрессе ведется расследование по этому поводу, следствие также ведет ФБР, но за минувшие месяцы общественности так и не представили никаких доказательств.

Президент США Дональд Трамп считает, что в избирательный процесс могли вмешаться другие страны. Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что численность персонала американских дипломатических представительств в РФ будет такой же, как и численность персонала российских посольств и консульств в США – по 455 человек от каждого государства. По его словам, 755 сотрудников американских дипмиссий должны будут прекратить свою деятельность в России.

Заявление сенатора Маккейна в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин.

"Наш ответ никогда не будет признан обоснованным. Особенно сейчас, когда происходит "большая геополитическая игра", в которой старые лидеры уступают место новым. И, во-вторых, обостряются все старые замороженные геополитические конфликты. Поэтому надо исходить из того, что нынешняя элита в Америке (не администрация, не чиновники, не президент, а именно элита, которая управляет страной) крайне негативно относится к Российской Федерации как к государству, которое может противостоять мировому лидерству США. Поэтому американские элиты будут поддерживать и спонсировать тех крайне узколобых и радикальных в своих высказываниях политиков, которые, будем говорить откровенно, в своем шовинистическом угаре не видят ничего дальше своего американского носа. Американская демократия в настоящий момент – это не демократия, это отчаянная попытка удержаться на мировом олимпе с помощью абсолютно тоталитарных мер", – считает Николай Шлямин.

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