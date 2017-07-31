Политолог: утечки из электронной почты Макрона будут "рвать на части"

Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Первые письма датируются мартом 2009 года, последние — апрелем 2017 года. Как сообщает WikiLeaks, в распоряжении сайта гораздо больше материалов, но пока разобраны и систематизированы только эти письма.
"В качестве контекста мы предоставляем полный архив из более 71,8 тысячи писем, включающих около 26,5 тысячи вложений от порядка пяти тысяч отправителей", — говорится в заявлении.
В начале мая Эммануэль Макрон вышел во второй тур президентских выборов вместе с Марин Ле Пен. За день до этого WikiLeaks сообщала о крупной утечке электронных писем кандидата в президенты. Команда политика осудила хакерские атаки и заявила о том, что, помимо реальных писем, были опубликованы фейковые документы.
Несмотря на скандал, 14 мая Макрон одержал победу на выборах, набрав 66% голосов избирателей.
Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что данные были получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Как заявил глава французского Национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар, хакерская атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно".
Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что письмами предвыборного штаба Макрона наверняка воспользуются недоброжелатели французского лидера.
"После того, как эти письма выложены, журналисты ведущих французских изданий кинутся их читать, в надежде найти там какие-то сенсации. После того, как будет все обработано, мы увидим первые материалы с "жареными" фактами. Тем более что порядка 30 процентов яростных противников Макрона никуда не делись, и сейчас они всю эту почту будут рвать на части. Начнутся самые разные скандалы. Известно, что у Макрона есть недоброжелатели и в Евросоюзе, и они тоже могут воспользоваться этим, чтобы опубликовать компрометирующие данные в Италии или в Германии", — сказал Олег Матвейчев.
Однако для того, чтобы поколебать позицию Макрона, нужны очень веские обвинения, считает политолог.
"Посмотрим, что именно там раскопают. Но надо понимать, что Макрон сейчас контролирует и администрацию, и парламент, он довольно силен с административной точки зрения. Для того, что бы в его отношении запускать импичмент или что-то еще, нужны слишком веские обвинения", — отметил Олег Матвейчев.
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