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Политолог: утечки из электронной почты Макрона будут "рвать на части"

19:4531.07.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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WikiLeaks обнародовал десятки тысяч писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что недоброжелатели французского лидера постараются найти обвинения, чтобы поколебать его позицию.

 Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Первые письма датируются мартом 2009 года, последние — апрелем 2017 года. Как сообщает WikiLeaks, в распоряжении сайта гораздо больше материалов, но пока разобраны и систематизированы только эти письма.

"В качестве контекста мы предоставляем полный архив из более 71,8 тысячи писем, включающих около 26,5 тысячи вложений от порядка пяти тысяч отправителей", — говорится в заявлении.

В начале мая Эммануэль Макрон вышел во второй тур президентских выборов вместе с Марин Ле Пен. За день до этого WikiLeaks сообщала о крупной утечке электронных писем кандидата в президенты. Команда политика осудила хакерские атаки и заявила о том, что, помимо реальных писем, были опубликованы фейковые документы.

Несмотря на скандал, 14 мая Макрон одержал победу на выборах, набрав 66% голосов избирателей.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что данные были получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Как заявил глава французского Национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар, хакерская атака была "настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно".

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что письмами предвыборного штаба Макрона наверняка воспользуются недоброжелатели французского лидера.

"После того, как эти письма выложены, журналисты ведущих французских изданий кинутся их читать, в надежде найти там какие-то сенсации. После того, как будет все обработано, мы увидим первые материалы с "жареными" фактами. Тем более что порядка 30 процентов яростных противников Макрона никуда не делись, и сейчас они всю эту почту будут рвать на части. Начнутся самые разные скандалы. Известно, что у Макрона есть недоброжелатели и в Евросоюзе, и они тоже могут воспользоваться этим, чтобы опубликовать компрометирующие данные в Италии или в Германии", —  сказал Олег Матвейчев.

Однако для того, чтобы поколебать позицию Макрона, нужны очень веские обвинения, считает политолог.

"Посмотрим, что именно там раскопают. Но надо понимать, что Макрон сейчас контролирует и администрацию, и парламент, он довольно силен с административной точки зрения. Для того, что бы в его отношении запускать импичмент или что-то еще, нужны слишком веские обвинения", — отметил Олег Матвейчев.

 

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