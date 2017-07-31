Политолог: Ляшко требует от американцев невозможного

Депутат Верховной рады Олег Ляшко потребовал отзыва посла США на Украине. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что стоит за подобными заявлениями депутата-радикала.

МИД Украины должен отозвать посла США в стране Мари Йованович после критики кандидатов в Верховный суд со стороны американского диппредставительства. Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко написал в Facebook.

"Посол США в Киеве Йованович – слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне", – отметил депутат Рады.

По словам Ляшко, в Вашингтоне "возмущаются, что Россия или Украина вмешиваются в их выборы", а сами при этом "беспардонно суются во внутренние дела суверенного государства".

"Так унизительно указывают только сырьевым колониям", – написал политик, отметив при этом, что никому не позволит разговаривать в таком ключе с Украиной.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей опубликовала списки 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд Украины. Посольство США в Киеве скептически оценило результаты отбора, отметив, что добропорядочность многих кандидатов "вызывает сомнения".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что требование Ляшко – в духе его обычной риторики.

"Ляшко периодически выступает с критикой американских позиций и требует от американцев невозможного. Например, заключить военное сотрудничество с Украиной, поставить летальное оружие и выполнить обязательства по Будапештскому меморандуму, то есть вернуть Украине ядерное оружие. Во всем остальном он считает, что США излишне вмешиваются. Эта его позиция – популистская, поскольку многие граждане Украины считают, что США сильно вмешиваются в дела их страны. Но за этим заявлением ничего не последует, также как и за рядом других, связанных, например, с импичментом президента Порошенко. Это просто выражение личной позиции Ляшко. Что касается критики кандидатов в Верховный суд, то американцы здесь абсолютно правы. Потому что суд как был, так и останется коррупционной институцией страны, и верховенство права он за собой не несет. Но это данность украинской политики, которая сама по себе генерирует коррупцию во всех отраслях жизни страны", – сказал Александр Асафов.

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