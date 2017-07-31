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Эксперт: слова Грибаускайте о "новой российской угрозе" требуют поправок

18:2631.07.2017
(обновлено: 18:29 31.07.2017)
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© REUTERS / Francois Lenoir Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите ЕС с Брюсселе 27 июня 2014Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите ЕС с Брюсселе 27 июня 2014
© REUTERS / Francois Lenoir
Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у литовского лидера – экзальтированная позиция.

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России – строящейся Белорусской АЭС.

Грибаускайте подняла вопрос БелАЭС в рамках встречи лидеров балтийских стран и Пенса. Так, президент Литвы заявила, что строящуюся станцию "можно использовать в качестве оружия".

Военные учения войск НАТО в Литве
© AFP 2017 / Petras Malukas
Эксперт: слова об "особом внимании" к Литве со стороны США преувеличены
"Президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие", – говорится в сообщении президентской пресс-службы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Также лидеры балтийских стран обсудили энергетическое сотрудничество с США, отметив его "стратегическое значение".

"Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты, – это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет", – цитирует Грибаускайте пресс-служба. По словам президента, в августе на литовский терминал поступит первый американской сжиженный природный газ.

Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что любая АЭС в случае аварии может представлять угрозу. Однако с вопросами безопасности должны разбираться профессионалы, а не политики, считает политолог.

"К вопросу о ядерных электростанциях – тут есть много разных соображений и опасений. В частности, есть точка зрения, что эти электростанции, в случае если на них произойдет какой-то инцидент или авария, могут представлять угрозу для соседних регионов и для соседних государств. И мы действительно наблюдали, как авария в Чернобыле нанесла большой ущерб не только близлежащим территориям Украины, но и России, и Белоруссии. То есть теоретически такие опасения имеют право на существование. Но здесь необходим тщательный анализ систем безопасности на уровне профессионалов", – сказал Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik.

Что касается заявления литовского президента, то в нем, по мнению политолога, больше политики, чем реального отражения действительности.

"Мне кажется, что эти рассуждения, скорее всего, политически ангажированы и серьезному обсуждению не подлежат. Президент Литвы, к сожалению, позволяет себе замечания, которые требуют некоторых поправок. Что бы ни происходило на территории Белоруссии, а тем более на территории России, это однозначно расценивается как угроза для литовского государства. При этом я не уверен, что эта точка зрения отражает мнение всех литовцев. Мне кажется, что это такая немного экзальтированная позиция, и всерьез ее обсуждать было бы странно", – отметил Андрей Кортунов.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году.

Вильнюс предъявляет претензии к безопасности АЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Белоруссия настаивает на том, что она будет соответствовать самым высоким стандартам. В январе в Белоруссии работала миссия МАГАТЭ, эксперты которой заявили, что власти республики учли все возможные угрозы при проектировании станции. Также Минск призвал Вильнюс не политизировать этот вопрос.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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