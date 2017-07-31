Эксперт: слова Грибаускайте о "новой российской угрозе" требуют поправок

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у литовского лидера – экзальтированная позиция.

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России – строящейся Белорусской АЭС.

Грибаускайте подняла вопрос БелАЭС в рамках встречи лидеров балтийских стран и Пенса. Так, президент Литвы заявила, что строящуюся станцию "можно использовать в качестве оружия".

"Президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие", – говорится в сообщении президентской пресс-службы.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец

Также лидеры балтийских стран обсудили энергетическое сотрудничество с США, отметив его "стратегическое значение".

"Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты, – это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет", – цитирует Грибаускайте пресс-служба. По словам президента, в августе на литовский терминал поступит первый американской сжиженный природный газ.

Генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik отметил, что любая АЭС в случае аварии может представлять угрозу. Однако с вопросами безопасности должны разбираться профессионалы, а не политики, считает политолог.

"К вопросу о ядерных электростанциях – тут есть много разных соображений и опасений. В частности, есть точка зрения, что эти электростанции, в случае если на них произойдет какой-то инцидент или авария, могут представлять угрозу для соседних регионов и для соседних государств. И мы действительно наблюдали, как авария в Чернобыле нанесла большой ущерб не только близлежащим территориям Украины, но и России, и Белоруссии. То есть теоретически такие опасения имеют право на существование. Но здесь необходим тщательный анализ систем безопасности на уровне профессионалов", – сказал Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik.

Что касается заявления литовского президента, то в нем, по мнению политолога, больше политики, чем реального отражения действительности.

"Мне кажется, что эти рассуждения, скорее всего, политически ангажированы и серьезному обсуждению не подлежат. Президент Литвы, к сожалению, позволяет себе замечания, которые требуют некоторых поправок. Что бы ни происходило на территории Белоруссии, а тем более на территории России, это однозначно расценивается как угроза для литовского государства. При этом я не уверен, что эта точка зрения отражает мнение всех литовцев. Мне кажется, что это такая немного экзальтированная позиция, и всерьез ее обсуждать было бы странно", – отметил Андрей Кортунов.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом, в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году.

Вильнюс предъявляет претензии к безопасности АЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Белоруссия настаивает на том, что она будет соответствовать самым высоким стандартам. В январе в Белоруссии работала миссия МАГАТЭ, эксперты которой заявили, что власти республики учли все возможные угрозы при проектировании станции. Также Минск призвал Вильнюс не политизировать этот вопрос.

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