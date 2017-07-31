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Олейник: "потерянный" Киевом документ – прямое обвинение в госперевороте

18:1431.07.2017
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в КиевеПлощадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
На Украине исчез оригинал соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса 2014 года. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешние власти страны не заинтересованы в том, чтобы документ был найден.

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявили об исчезновении из администрации президента оригинала соглашения с оппозицией 2014 года, говорится в заявлении защиты, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее адвокаты запросили в администрации заверенную копию соглашения об урегулировании кризиса на Украине, которое подписали 21 февраля 2014 года Янукович и представители оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.

Судья на заседании Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело Виктора Януковича. 4 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"После многочисленных отписок из АПУ, которые свидетельствовали об очевидном нежелании предоставлять этот документ, мы, наконец, получили ответ, что такого документа в администрации президента нет", – говорится в заявлении адвоката Виталия Сердюка.

Защита не исключает, что "одно из самых важных доказательств во всех делах Виктора Януковича", умышленно уничтожили те, кто "не заинтересован в раскрытии сути событий 2014 года".

В конце июня суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что есть свидетельства заключения соглашения Януковича с представителями оппозиции.

"Это соглашение было подписано под видеокамеру, оно вступило в силу как соглашение джентльменов: его подписали Янукович, представители оппозиции при участии министров иностранных дел Германии и Польши (Франка-Вальтера Штайнмайера и Радослава Сикорского – ред.) и представителя МИД Франции (Эрика Фурнье – ред.). Они назвали это решение историческим, поскольку оно давало какой-то выход из ситуации, которая сложилась в феврале 2014 года. Были предусмотрены досрочные выборы президента, изменения в конституции, расследование под европейским контролем всех событий на Майдане, в том числе и расстрелов. Мне кажется, что именно это больше всего испугало оппозицию, и поэтому они пошли на силовой захват власти", – сказал Владимир Олейник.

По словам политика, он также столкнулся с проблемой получения копии этого соглашения в администрации украинского президента во время подготовки документов для подачи в суд.

"Когда я начал подготовку своего заявления в Дорогомиловский суд Москвы об установлении юридического факта государственного переворота на Украине, то я тоже делал запрос в администрацию, чтобы мне дали копию данного решения. Это было необходимо для того, чтобы обратиться с заявлением в суд в Германии с иском к господину Штайнмайеру. По европейским правилам, должностные лица, которые подписывают такие соглашения, должны нести ответственность за их выполнение. Но администрация президента Украины мне не дала ответа. Безусловно, они прячут этот документ, поскольку он, на мой взгляд, – прямое обвинение в государственном перевороте. Они не заинтересованы, чтобы этот документ был найден. Один из тех, кто подписывал этот документ, Олег Тягнибок, недавно заявил: мол, мы его подписывали не для того, чтобы исполнять", – отметил Владимир Олейник.

21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь – майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

В конце декабря прошлого года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

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