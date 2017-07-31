Мнение: США в своей политике санкций допускают стратегическую ошибку

Почетный караул у Белого дома в Вашингтоне с флагами США и Китая

Почетный караул у Белого дома в Вашингтоне с флагами США и Китая

США готовят санкции против Китая, сообщают СМИ. Политика санкций и беспрецедентного давления даже на ближайших союзников может обратиться против самого Вашингтона, отметил в эфире радио Sputnik сенатор Игорь Морозов.

Москва считает несостоятельными попытки США и некоторых других стран переложить ответственность за ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР на Россию и Китай, заявляет МИД РФ.

"Призываем все вовлеченные стороны воздержаться от любых шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. Расцениваем как несостоятельные попытки представителей США и ряда других стран переложить ответственность за происходящее на Россию и Китай, чуть ли не обвинить Москву и Пекин в "потакании" ракетно-ядерным амбициям КНДР", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Россию и Китай ответственными за "растущую угрозу" со стороны Северной Кореи. Заявление главы Госдепа было распространено после очередного испытания Пхеньяном ракеты.

Издание Politico со ссылкой на двух чиновников в Белом доме пишет, что советники президента США Дональда Трампа "за кулисами" пытаются разработать экономические меры против Китая из-за ситуации вокруг КНДР.

Санкционную политику США, а также их давление даже на ближайших союзников и партнеров в эфире радио Sputnik прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

"Мне кажется, что проверять реакцию Китая Соединенным Штатам не следует, потому что Китай – один из центров принятия решений, один из центров многополярного мира, это крупнейшая мировая экономика. Поэтому любое движение, которое будет направлено против Китая, будет иметь адекватный ответ. Точно так же как и против России. Уже даже в ЕС, внутри брюссельской бюрократии, которая полностью контролируется США, идет возмущение. Потому что американцы перешли Рубикон, перешли все грани дозволенного в межгосударственных отношениях, в том числе и на геополитическом пространстве. Они сегодня пытаются диктовать условия ближайшим партнерам и союзникам по НАТО, оказывая на них беспрецедентное давление", – сказал Игорь Морозов.

По его мнению, США в итоге могут получить консолидированный ответ.

"Американцы допускают стратегическую для себя ошибку. Несколько неосторожных движений в геополитическом мире, где на протяжении многих лет шел процесс глобализации мировой экономики, выстроены совершенно новые системные блоки экономического сотрудничества, и американцы могут все разрушить. Думаю, что США идут на очень серьезное обострение, наверное, не просчитав для себя те политические ответные меры, которые они могут получить в объединенном консолидированном блоке Евразия – Европейский союз. А этого исключать нельзя", – отметил сенатор.

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