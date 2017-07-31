Сенатор: США новыми антироссийскими санкциями сами загнали себя в тупик

Вместо того, чтобы навредить РФ, законопроект о новых санкциях грозит неожиданными последствиям для самих США, пишут американские СМИ. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы слишком увлеклись в своем "русофобском раже".

Вместо того, чтобы навредить России, американский законопроект о новых санкциях грозит неожиданными последствиям для самих США, пишет в The National Interest профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

"В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты", – поясняет она.

В частности, это касается строительства российского газопровода "Северный поток-2". Германия поддерживает его как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе в будущем, пишет Стент. Большинство европейских партнеров Берлина придерживаются такого же подхода.

В июне против новых санкций в совместном заявлении высказывались глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн, отметившие, что Вашингтон в этой ситуации пытается вынудить Европу покупать американский сжиженный газ. Ранее в этом месяце о готовности в срочном порядке принять ответные меры заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила о том, что новые санкции США нарушают международное законодательство.

"Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы, – пишет Стент. – Для Кремля это будет хорошей новостью".

Обе палаты конгресса уже одобрили законопроект о санкциях против Москвы. Президент США Дональд Трамп его еще не подписал, однако многие убеждены, что у него не останется выбора. Москва в ответ объявила о сокращении американского дипломатического персонала в России. Вашингтон сможет оставить в стране 455 сотрудников посольств и консульств.

С точки зрения Стент, ответные меры России могут повлечь за собой новую серию санкций и антисанкций, на фоне которых отношения двух стран продолжат ухудшаться. "Может быть, Россия и Америка смогут действовать сообща в Сирии, но это, вероятно, будет одна из немногих оставшихся сфер сотрудничества", – делает выводы автор.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что в данном случае РФ пока лишь ответила на меры, предпринятые в конце прошлого года в отношении российских дипломатов. Что же касается новых санкций, то и в этом случае у России найдется достойный ответ, считает сенатор.

"Ответные меры России – это отложенные меры, которые были подготовлены еще в конце прошлого года, когда американцы в преддверии Нового года выслали 35 наших дипломатов и заблокировали нашу дипсобственность в США. Мы просто отложили тогда введение ответных санкций, потому что рассчитывали, что дело все-таки сдвинется с мертвой точки, но, к сожалению, ничего хорошего из этого не получилось. И конгресс принял новый абсолютно драконовский закон, который уже на подписи у Трампа. И я уверен, что он будет подписан. При этом я считаю, что если новые санкции будут введены, то у России будет полное моральное право нанести какой-то ответный "удар". Если нужно будет ответить, Россия найдет достойный ответ", – сказал Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, новыми антироссийскими санкциями США сами себя ставят в достаточно сложное положение.

"США загнали себя в тупик. Американцы в русофобском раже настолько увлеклись, что забыли даже о собственных интересах. И воюя одновременно с Трампом, загоняя его в угол, по сути, они отрезали даже все пути к отступлению. Я даже не знаю, как американцы сейчас сами будут выходить из ситуации. Но, может, будет какое-то отложенное использование этого закона, как это было в последние годы с поправкой Джексона-Вэника, когда ее блокировали на год и продлевали эту блокировку каждый год", – отметил сенатор.

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