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Прапраправнук Айвазовского: политика может помешать выставке в Австралии

16:1631.07.2017
(обновлено: 16:18 31.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПамятник И.К. Айвазовскому возле Феодосийской картинной галереи имени И. К. АйвазовскогоПамятник И.К. Айвазовскому возле Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Россия отпраздновала двухсотлетие художника Ивана Айвазовского. В Феодосию на празднование юбилея прибыл из Австралии потомок живописца Эндрю Миллер. В интервью радио Sputnik он поделился своими впечатлениями от поездки.

Россия отпраздновала двухсотлетие художника Ивана Айвазовского. Главные торжества проходили в Феодосии – родном городе живописца. 

Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме. 2014 год
© AP Photo / Peter Dejong
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После окончания в Санкт-Петербурге Императорской академии художеств и стажировки в Италии молодой, но уже признанный живописец возвращается на свою "малую родину", которая навсегда останется его главным домом. Здесь, в Феодосии, находится картинная галерея имени Айвазовского – первая на юге страны публичная художественная галерея. Она была открыта по воле художника 29 июля 1880 года.

В Крым на празднование юбилея российского живописца армянского происхождения прибыл из Австралии его прапраправнук Эндрю Миллер. В интервью радио Sputnik он поделился своими впечатлениями от поездки.

"Нас очень тепло встречали и русские, и армяне. Когда я был маленьким, моя мама и бабушка рассказывали мне об Айвазовском. Мы знали, что он был известным русским художником, но мы не видели его картин до 1977-1978 годов, потому что в Австралию не привозили русских книг, и не было перевода на английский язык русских книг об Айвазовском. Поэтому у нас было впечатление об Айвазовском как о родственнике с определенной репутацией, но мы не совсем понимали, с какой именно. Эта поездка была очень информативной: мы увидели уважение и любовь, которыми пользуется Айвазовский", – рассказал Эндрю Миллер.

Потомок знаменитого мариниста затруднился прокомментировать недавний пост в Facebook президента Украины Петра Порошенко, который назвал Айвазовского частью украинского наследия.

"Многие люди считают Айвазовского частью культурного наследия. Конечно, он – часть армянского культурного наследия, и, конечно, часть русского культурного наследия. У меня нет исторических знаний относительно того, что Крым был частью Украины, так что я не могу прокомментировать, имеет ли он отношение к Украине или нет", – сказал Эндрю Миллер. 

Он добавил, что по возвращении в Австралию попытается организовать выставку картин своего предка из картинной галереи в Крыму, но пока не уверен в успехе этого плана.

"Мы общаемся с российскими музеями и хотим организовать выставку в Австралии. Когда мы вернемся, начнем переговоры с австралийской стороной, чтобы понять, возможно ли это. Это вопрос не только транспортировки, но и условий, которые выдвигают галереи и музеи. Австралийское правительство считает, что Крым – это часть Украины. Я не знаю, как долго это продлится. И будет очень жаль, если мы не сможем сотрудничать с крымской галереей", – сказал Эндрю Миллер. 

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