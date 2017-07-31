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Мнение: у американцев на Китай – "детская обида"

15:3931.07.2017
(обновлено: 15:40 31.07.2017)
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© РИА Новости / Павел ПетровПерейти в фотобанкВиды ПекинаВиды Пекина
© РИА Новости / Павел Петров
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Советники Дональда Трампа разрабатывают санкции против Китая, пишут СМИ. Эксперт Алексей Маслов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у администрации американского президента так и не появилось продуманной политики в отношении КНР.

Советники президента США Дональда Трампа "за кулисами" пытаются разработать экономические меры против Китая из-за ситуации вокруг КНДР, пишет Politico со ссылкой на двух чиновников в Белом доме.

По словам источников, возможные санкции призваны "наказать" Китай и свидетельствуют о недовольстве Трампа по поводу "бездействия" Пекина.

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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Politico отмечает, что помощники Трампа в течение недели обсуждали возможные меры в отношении Китая. Окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Собеседники издания уточнили, что рассматриваются как торговые отношения, так и экономические санкции. При этом отмечается, что пока рано говорить, какое решение примет сам президент.

Ранее Трамп написал в Twitter, что разочарован в Китае. 

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у Вашингтона так и не появилось продуманной политики в отношении Китая.

"Я уверен, что комплекс антикитайских мер в США уже давно разработан, вопрос только в том, насколько Вашингтон готов его запустить. Надо понимать, что у США с приходом Трампа к власти не было стабильной и продуманной политики в отношении Китая. Эта политика металась из стороны в сторону: от полной критики Китая и утверждения, что именно Пекин повинен во всех бедах США, до вполне дружественной встречи Трампа с (председателем КНР) Си Цзиньпином. А затем до какой-то детской обиды Трампа на то, что КНР не хочет применить всю свою мощь против КНДР", – сказал Алексей Маслов.

Тем временем, продолжил эксперт, именно Китай на сегодня – это, по сути, единственная страна, у которой есть комплекс рычагов воздействия на Северную Корею, но Пекин не может действовать так, как того ожидают в Вашингтоне.

"У Китая есть комплекс мер и рычагов воздействия на Северную Корею: это ограничение поставок нефтепродуктов, ограничение поставок продовольствия и прекращение перекачивания через китайские банки северокорейских денег. Однако если Китай перекроет все формы поставок в КНДР, то это, как минимум, вызовет страшное подорожание стоимости жизни в КНДР и обязательно приведет к обострению ситуации и ответным мерам. Например, может дойти до локальных конфликтов. Единственное, что сейчас Китай может сделать – это разумно ограничивать Северную Корею и выяснить переговорные позиции: на основе чего Северная Корея может пойти на временное замораживание своей ядерной программы. И это будет более чем достаточно. Но решить этот вопрос за сто дней не может никто", – отметил эксперт. 

Этого, по его словам, не могут не понимать в Вашингтоне.

"Думаю, что политики в Вашингтоне, которые знают ситуацию между КНР и КНДР, хорошо понимают, что сейчас они требуют от Пекина невозможного. Но они специально используют именно эту ситуацию для давления на КНР, чтобы показать: мол, Китай не способен решать такие ситуации. То есть, по сути, хотят принизить статус Китая в регионе. Но и Китай может показать своим партнерам в Азии, что США руководствуются не продуманной стратегией, а какими-то личными обидами, поэтому они не могут являться надежным политическим партнером", – заключил Алексей Маслов.

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