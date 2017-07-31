Политолог: удивительно, что поляки так предают память о своих освободителях

Москва готовит ответные меры на решение польских властей демонтировать памятники советским воинам-освободителям. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что своим решением официальная Варшава дает понять: их подвиг нынешней Польше не нужен.

|Москва может принять асимметричные меры в ответ на решение Варшавы демонтировать памятники советским воинам, пишет газета "Известия" со ссылкой на комментарий департамента информации и печати МИД РФ.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", – приводит газета текст комментария.

Как пишет издание со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах, сейчас обсуждается несколько вариантов ответных мер. Одним из наиболее вероятных собеседник газеты называет введение персональных санкций против польских политиков – авторов закона, а также значительное понижение уровня российско-польских экономических отношений.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев предложил перевезти эти памятники на территорию РФ.

"Можем их увезти и разместить в городах России с памятными табличками, что они стояли в Польше. Тогда будет двойное значение – люди (увековеченные в памятниках) отдали свою жизнь за свободу и жизнь поляков, а современная Польша уничтожает память о своих освободителях. То есть, эти люди дважды погибли. Мы должны помнить о том, что они отдали свои жизни и были "изгнаны" оттуда… Получается, что Польша признает: этот подвиг ей был не нужен, и они (поляки) были готовы с нацистами оставаться", – считает Владимир Киреев.

Политолог добавил, что в польском обществе неоднозначно относятся к решению властей демонтировать советские памятники.

"Население в Польше по-разному относится. Есть где-то даже раскол в обществе. Наверное, больше половины считают, что эти действия неправильные, хотя отношения с Россией неоднозначные", – сказал Владимир Киреев.

По его словам, решение официальной Варшавы – предательство памяти польского народа.

"В Польше (при нацистской оккупации) был практически коллективный концлагерь. Миллионы перемещенных лиц, концентрационные лагеря, уничтожению подверглось огромное количество людей. Удивительно видеть, что этот самый народ, пострадавший от Третьего рейха, нацизма вот так предает свою собственную память и память о своих освободителях", – заключил Владимир Киреев.

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