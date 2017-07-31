Политолог: не думаю, что дело дойдет до отзыва американского посла из РФ

В Госдепартаменте США заявили, что считают "неоправданным" сокращение американской дипмиссии в РФ, и раздумают над ответной реакцией. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik дал свой прогноз дальнейшего развития ситуации.

Госдеп отреагировал на решение России о высылке американских дипломатов.

Вашингтон считает решение Москвы сократить персонал американской дипмиссии неоправданным, говорится в заявлении Госдепартамента США, которое приводит Associated Press. В ведомстве отметили, что в настоящий момент оценивают влияние таких ограничений и раздумывают над ответной реакцией.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы.

Решение о высылке дипломатов стало ответом на законопроект об антироссийских санкциях, который одобрил конгресс. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств – именно столько российских дипломатов работают в Штатах. Дипломатический персонал США в России сократится на 755 человек.

По словам президента РФ Владимира Путина, причиной подобного решения стал очередной ничем не спровоцированный шаг Вашингтона по ухудшению отношений с Москвой. В МИД заявили, что дальнейшие действия будут зависеть от реакции Вашингтона на уже принятые меры.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что принятые Россией меры – адекватный и приемлемый дипломатический ответ.

"Сокращение сотрудников дипломатического представительства – это характерный дипломатический ответ, который часто практикуется, и он считается адекватным и приемлемым. Другое дело, что американская сторона уже заявила о том, что сокращение их дипмиссии, в первую очередь, скажется на скорости выдачи виз тем российским гражданам, которые собираются посетить США, но большинство россиян относятся к этому индифферентно. В дальнейшем, может быть, дело дойдет до того, что американский посол будет отозван на какое-то время для консультаций, и это уже серьезное прекращение отношений, переход их на другой уровень – на уровень временного поверенного. Но не думаю, что это случится, потому что есть много вопросов, по которым российской и американской стороне приходится постоянно взаимодействовать, в том числе и в оборонной отрасли", – сказал Вячеслав Смирнов.

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