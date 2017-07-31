Политолог: от санкций США можно ожидать совершенно неожиданного эффекта

Россия выиграет от санкций США, пишут американские СМИ. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik согласился с таким мнением, отметив при этом негативное влияние ограничительных мер на отношения между Европой и США.

Вместо того чтобы навредить России, американский законопроект о новых санкциях грозит неожиданными последствиям для самих США, пишет в The National Interest профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

"В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты", – поясняет она.

В частности, это касается строительства российского газопровода "Северный поток-2". Германия поддерживает его как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе в будущем, пишет Стент. Большинство европейских партнеров Берлина придерживаются такого же подхода.

В июне против новых санкций в совместном заявлении высказывались глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн, отметившие, что Вашингтон в этой ситуации пытается вынудить Европу покупать американский сжиженный газ. Ранее в этом месяце о готовности в срочном порядке принять ответные меры заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила о том, что новые санкции США нарушают международное законодательство.

"Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы, – пишет Стент. – Для Кремля это будет хорошей новостью".

Обе палаты конгресса уже одобрили законопроект о санкциях против Москвы. Президент США Дональд Трамп его еще не подписал, однако многие убеждены, что у него не останется выбора. Москва в ответ объявила о сокращении американского дипломатического персонала в России. Вашингтон сможет оставить в стране 455 сотрудников посольств и консульств.

С точки зрения Стент, ответные меры России могут повлечь за собой новую серию санкций и антисанкций, на фоне которых отношения двух стран продолжат ухудшаться. "Может быть, Россия и Америка смогут действовать сообща в Сирии, но это, вероятно, будет одна из немногих оставшихся сфер сотрудничества", – делает выводы автор.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников согласен с мнением, что новые американские санкции будут иметь негативные последствия не только для России.

"Введение санкций имеет не позитивные, а негативные последствия не только для России, но и для Европы, и для самих США, это очевидно. И от этих санкций можно ожидать совершенно неожиданного эффекта. Например, ограничения в возможности получения технологий в США и Западной Европе будет вынуждать Россию развивать эти технологии самостоятельно, и через какое-то время партнерство в данном направлении с американскими и европейскими компаниями станет для России бессмысленным. Россия сможет сама покрывать свои потребности в данной сфере", – сказал Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.

По его мнению, санкции вызывают раскол между Америкой и Европой.

"Новые санкции – это еще один клин, который вбивается между США и Евросоюзом, прежде всего – США и Германией. В ЕС есть страны, которые будут эти санкции поддерживать – это Польша, прибалтийские страны, но старая Европа в данном случае находится в проигрышной ситуации. И это, с одной стороны, увеличивает раскол внутри Евросоюза, а с другой – увеличивает откол Европы от США. Причем по целому ряду направлений – и в финансовой сфере, и в энергетической сфере", – отметил политолог.

И настороженность европейцев по отношению к США будет только нарастать, считает Дмитрий Солонников.

"Многие воспринимают это как попытку США таким сильным давлением, таким хамским образом заставить Европу покупать сжиженный газ в США вместо трубопроводного газа из России. И это действительно уже переходит все нормы морали либерального европейского мира: да, конкуренция – это хорошо, но не в таком разрезе, когда, выкручивая руки, заставляют покупать более дорогую, менее качественную, более сложную в употреблении вещь. И в этой связи настороженность европейских элит, европейского бизнеса по отношению к США будет только увеличиваться. И это, конечно, ударит и по США, в том числе", – заключил политолог.