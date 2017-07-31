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Эксперт: слова об "особом внимании" к Литве со стороны США преувеличены

12:5331.07.2017
(обновлено: 12:54 31.07.2017)
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© AFP 2017 / Petras MalukasВоенные учения войск НАТО в ЛитвеВоенные учения войск НАТО в Литве
© AFP 2017 / Petras Malukas
США планируют увеличить военное присутствие в Литве во время учений РФ и Белоруссии "Запад-2017". Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что здесь есть как техническая, так и политическая составляющая.

На время белорусско-российских учений "Запад-2017" США увеличат военное присутствие в Литве, заявила президент страны Даля Грибаускайте.

"Во время учений "Запад" здесь будет дислоцировано больше и военнослужащих США, и техники, и кораблей, и воздушная полиция будет увеличена вдвое", – сказала она в видеоинтервью.

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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По словам Грибаускайте, такие меры показывают "особое внимание", которое Вашингтон уделяет региону.

Сейчас миссию воздушной полиции в Литве выполняют четыре польских истребителя F-16. Как отметила литовский президент, в начале осени на авиабазу в Шяуляй прибудут самолеты ВВС США.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с маневрами. Так, в литовском Минобороны подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, в котором особую роль занимают именно предстоящие учения. В Минске доклад назвали домыслом и отказались его комментировать. В Кремле подчеркнули, что заявление литовских спецслужб – это проявление тотальной русофобии, навязываемой извне.

Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу "Запада-2017". При этом в американском Госдепартаменте российско-белорусские учения назвали "обычным делом".

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко считает, что в заявлении американского Госдепа есть две составляющие.

"Любые учения представляют собой предметный интерес для разведки. Поэтому, я думаю, увеличение присутствия будет связано именно с теми компонентами, которые могут подчерпнуть какую-то информацию, понаблюдать за учениями. Что касается заявлений Госдепа, здесь, я думаю, вопрос и политики, и техники. Поскольку учения масштабные, в воздухе будет находиться большее количество самолетов, и натовские военные будут также отрабатывать какие-то задачи, когда воздушная обстановка будет отличаться от обычной. То есть это технический интерес. Ну и, конечно, политика: мы выдвинули некие дежурные силы, мы будем следить за ситуацией. Таким образом, с политической точки зрения присутствует элемент "подогрева" ситуации", – сказал Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik.

Эксперт также прокомментировал слова литовского президента об "особом внимании" к стране со стороны Вашингтона. По его мнению, это является некоторым преувеличением.

"Прибалтика для США – это один из объектов все-таки ограниченного, я думаю, внимания. Понятно, что какие-то серьезные военные мероприятия предприниматься вряд ли будут и по политическим, и по другим соображениям. С той же военной точки зрения: если чисто теоретически рассматривать возможный конфликт между НАТО и Россией, эти страны (Прибалтика) не удобны для размещения контингента, они будут тут же отрезаны, поэтому там сохраняется всего лишь формальное присутствие небольших контингентов НАТО. Я думаю, сам по себе этот регион не стоит для Америки того, чтобы делать на нем какой-либо акцент. Поэтому, мне кажется, что все останется примерно так, как есть, по крайней мере, в ближайшее время", – считает Олег Пономаренко. 

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