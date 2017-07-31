Аналитик: ситуацию с Саакашвили можно прокомментировать восточной притчей

Михаил Саакашвили потребовал проверить подлинность его подписи на документе об украинском гражданстве. Шансы экс-губернатора Одесской области остаться в политике в эфире радио Sputnik оценил политический аналитик Станислав Бышок.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили потребовал проверить подлинность его подписи на анкете на получение украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявил, что на анкете, из-за которой его лишили гражданства, стоит фальшивая подпись. При этом он уверен, что основания для лишения гражданства были сфальсифицированы по просьбе украинского президента Петра Порошенко.

"Впопыхах нарисованная "моя подпись" под анкетой на получение гражданства не имеет ничего общего с оригиналом. Это докажет любая экспертиза, которую я и требую немедленно провести", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что обе стороны данного скандала – и Михаил Саакашвили, и руководство Украины – по-своему правы.

"Эту историю можно прокомментировать восточной притчей, что "и ты прав, и ты прав, и ты тоже права". То есть когда Саакашвили говорит о том, что решение о лишении его гражданства было политически мотивировано, конечно, он прав. Когда другая сторона говорит о том, что он не предоставил какие-то сведения – это так: он их действительно не предоставил. Так что в этой ситуации такой "клубок змей", где, в общем-то, все правы", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

По его мнению, одной из главных причин лишения Саакашвили украинского гражданства стало то, что бывший грузинский президент не смог "оправдать доверия".

"На тот момент (когда Саакашвили давали украинское гражданство – ред.) Саакашвили был интересен украинским властям. Президент Порошенко думал, видимо, сделать его одним из главных союзников, причем, благодарным лично ему (Порошенко). Но Саакашвили как человек амбициозный и несколько склонный к интригам, соответственно, не оправдал высокого доверия. И его сначала сняли с поста губернатора Одесской области под специфическим предлогом, а сейчас вот его лишили гражданства. Саакашвили, конечно, этим недоволен, но, наверное, он должен был себя несколько осторожнее вести", – считает политический аналитик.

Он полагает, что Саакашвили продолжит свою политическую деятельность.

"Потому что это такой "выживатель" постсоветской политики, и равная ему разве что (экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина") Юлия Владимировна Тимошенко, которая была и судима, и сколько вокруг нее интриг и скандалов, но, тем не менее, сейчас она на втором месте по популярности после Порошенко. Соответственно то же самое и Саакашвили – это такой великий комбинатор, и он, я думаю, через некоторое время, может, даже очень скоро где-то "всплывет". Возможно, даже в связи с украинскими событиями. И здесь я не исключаю возможного "антипорошенковского" альянса между Саакашвили и Тимошенко. Они вполне друг другу подходят в этом отношении", – заключил Станислав Бышок.

Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства. Поводом для этого стало то, что при получении украинского паспорта бывший президент Грузии "утаил некоторые факты о себе". Кроме того, у Саакашвили нет и грузинского гражданства – его он лишился в 2015 году, после того как стал гражданином Украины.

Сейчас Саакашвили находится в США. Лишение его украинского гражданства он считает незаконным и намерен обжаловать это решение в административном суде.