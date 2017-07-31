Мнение: наш ответ на снос памятников в Польше – вещь очень деликатная

Москва готовит ответ на решение Варшавы демонтировать памятники советским воинам. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что польские власти хотят лишить народ Польши памяти о том, что сделали для него советские солдаты.

Москва может принять ассиметричные меры в ответ на решение Варшавы демонтировать памятники советским воинам, пишет газета "Известия" со ссылкой на комментарий департамента информации и печати МИД РФ.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", – приводит газета текст комментария.

Госдума РФ на прошлой неделе приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников. Депутаты призвали европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма, и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях.

Также Совфед предложил Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей и ввести санкции в отношении авторов документа. В Кремле заявили, что пока не приняли никаких решений по обращению сенаторов.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, журналист Юрий Светов.

"Ситуация прискорбная. В том отношении, что страницы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны нас с Польшей больше объединяют, чем разделяют. При всех сложностях ситуации 1939 года, тем не менее, с 1941 по 1945 мы с Польшей были союзниками. Именно СССР настоял на том, чтобы Польша была включена в число стран-победителей. Казалось, что советско-польское сотрудничество в борьбе с фашизмом – это такие страницы, которые сближают наши народы. Но власть в Польше изменилась. Стал преобладать иной взгляд на советско-польские, российско-польские отношения. Акцент делался на трагических страницах, на том, что разделяет наши народы, а не на том, что объединяет… Решение сейма – это развитие той же ситуации. Между тем, в польском народе живет память о том, что сделали советские солдаты, защищая и освобождая их от гитлеровцев. Зримым проявлением этой памяти являются памятники советским воинам, напоминающие о тех страницах. И, по нынешней логике Варшавы, их надо убрать с глаз долой, из сердца вон. Для меня здесь есть личный момент: мой отец освобождал Польшу, был в Варшаве в годы войны", – рассказал Юрий Светов.

По его мнению, ответ на действия польских властей необходимо тщательно продумать.

"Наш ответ – вещь очень деликатная. Не будем же мы участвовать в войне памятников и сносить то, что есть у нас, что напоминает о связях с Польшей. Возможно, это будут персональные санкции против тех деятелей польской власти, которые принимают такие решения. С моей точки зрения, мы должны сделать все, чтобы развивать отношения между Россией и Польшей. На какое-то время мы ослабили внимание к этим отношениям из-за враждебного поведения польских властей. Но Польша не должна уходить из нашего поля зрения и тех отношений, которые должны быть по линии культуры, науки, образования и того, что мы называем народной дипломатией. Поэтому сто раз нужно взвесить ответные меры", – считает Юрий Светов.

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