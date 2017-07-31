США
31.0731 июля12:50МСК
USD60.06+0.52
EUR70.46+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: наш ответ на снос памятников в Польше – вещь очень деликатная

10:5031.07.2017
(обновлено: 12:02 31.07.2017)
194739730
© AP Photo / Alik KepliczСолдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в ВаршавеСолдаты вооруженных сил Польши у памятника советским воинам в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Москва готовит ответ на решение Варшавы демонтировать памятники советским воинам. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что польские власти хотят лишить народ Польши памяти о том, что сделали для него советские солдаты.

Москва может принять ассиметричные меры в ответ на решение Варшавы демонтировать памятники советским воинам, пишет газета "Известия" со ссылкой на комментарий департамента информации и печати МИД РФ.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", – приводит газета текст комментария.

На интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Историк: позиция Польши в отношении памяти советских воинов отвратительна

Госдума РФ на прошлой неделе приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников. Депутаты призвали европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма, и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях.

Также Совфед предложил Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей и ввести санкции в отношении авторов документа. В Кремле заявили, что пока не приняли никаких решений по обращению сенаторов. 

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, журналист Юрий Светов.

"Ситуация прискорбная. В том отношении, что страницы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны нас с Польшей больше объединяют, чем разделяют. При всех сложностях ситуации 1939 года, тем не менее, с 1941 по 1945 мы с Польшей были союзниками. Именно СССР настоял на том, чтобы Польша была включена в число стран-победителей. Казалось, что советско-польское сотрудничество в борьбе с фашизмом – это такие страницы, которые сближают наши народы. Но власть в Польше изменилась. Стал преобладать иной взгляд на советско-польские, российско-польские отношения. Акцент делался на трагических страницах, на том, что разделяет наши народы, а не на том, что объединяет… Решение сейма – это развитие той же ситуации. Между тем, в польском народе живет память о том, что сделали советские солдаты, защищая и освобождая их от гитлеровцев. Зримым проявлением этой памяти являются памятники советским воинам, напоминающие о тех страницах. И, по нынешней логике Варшавы, их надо убрать с глаз долой, из сердца вон. Для меня здесь есть личный момент: мой отец освобождал Польшу, был в Варшаве в годы войны", – рассказал Юрий Светов.

 По его мнению, ответ на действия польских властей необходимо тщательно продумать. 

"Наш ответ – вещь очень деликатная. Не будем же мы участвовать в войне памятников и сносить то, что есть у нас, что напоминает о связях с Польшей. Возможно, это будут персональные санкции против тех деятелей польской власти, которые принимают такие решения. С моей точки зрения, мы должны сделать все, чтобы развивать отношения между Россией и Польшей. На какое-то время мы ослабили внимание к этим отношениям из-за враждебного поведения польских властей. Но Польша не должна уходить из нашего поля зрения и тех отношений, которые должны быть по линии культуры, науки, образования и того, что мы называем народной дипломатией. Поэтому сто раз нужно взвесить ответные меры", – считает Юрий Светов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментарии
19 пользователей оставили 19 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
vitalii2006
Сколько еще можно церемониться с этими явными проявлениями фашизма - пора уже отвечать, а не пытаться быть хорошенькими. У поляков снобизм в крови - никогда они друзьями не станут и не надейтесь.
11:35
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
RomPetrov2016
Зашибись! Они значит все памятники, а мы только рассмотрим, против отдельных лиц?

Не будем же мы участвовать в войне памятников и сносить то, что есть у нас, что напоминает о связях с Польшей?
А почему нет? Уроды понимают когда на их плевок они сразу получает в рожу кулак, а не хныкание - типа мы с вами одной крови, друзья. В противном случае так и будем в плевках ходить все время.
11:37
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена