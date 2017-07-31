Мнение: чтобы прекратить конфликт на Украине, США должны обратиться к себе

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Дональд Трамп надеется на изменение поведения РФ на Украине. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные призывы страдают отсутствием логики.

Президент США Дональд Трамп надеется на изменение поведения РФ на Украине, заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News.

"Президент дал ясно понять, что дестабилизирующая деятельность России и поддержка мошеннических режимов и их деятельности на Украине неприемлемо", – сказал он. Он добавил, что США "ожидают изменения поведения РФ". "Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства", – сказал Пенс.

Вице-президент США сделал эти заявления, находясь с официальным визитом в Таллине.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтону следует подумать над тем, чтобы перестать разговаривать с Россией свысока.

"США до настоящего момента так и не осознали того, что мир перестал быть однополярным, и что Россия – это не маленький мальчик в песочнице, которого некий "большой дядя" может взять и наказать. Россия – это самодостаточное государство, которое является полноценным игроком на внешнеполитической арене и которое будет настаивать на том, чтобы все играли в одинаковых и равных условиях исполнения международных законов", – отметил Вадим Колесниченко.

Он также напомнил, что Россия не является участником вооруженного конфликта на Украине.

"Понуждать Россию к каким-либо действиям по Украине – бессмысленно. Россия не является участником вооруженного конфликта на Украине. Его участниками являются правительство Украины и народ Украины. И эту войну развязали по наущению и по плану представителей госдепартамента (США). Поэтому, чтобы прекратить этот конфликт, США должны обратиться к себе и к своему политикуму", – считает Вадим Колесниченко.

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