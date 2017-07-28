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Историк: позиция Польши в отношении памяти советских воинов отвратительна

19:0628.07.2017
(обновлено: 19:15 28.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войныНа интернациональном военном кладбище в польском Ольштыне, где похоронены советские и польские солдаты, а также французские летчики эскадрильи Нормандии Неман, погибшие в годы Второй мировой войны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Минобороны РФ ответило на обвинения со стороны Польши в "фальсификации истории". Историк Владимир Симиндей в эфире радио Sputnik выразил мнение, что любые взгляды на историю, отличные от официальных, вызывают у Варшавы "зубовный скрежет".

В российском Минобороны прокомментировали заявление польского Института национальной памяти (IPN), назвавшего недавнюю публикацию архивных документов об освобождении Польши от нацистов "фальсификацией истории".

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, вряд ли следовало ожидать иного комментария из Варшавы. "Удивила лишь заторможенность желчной реакции его (IPN – ред.) "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной Армии", – сказал Конашенков.

Памятник советским воинам в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Ранее в пятницу IPN заявил, что опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю.

На прошлой неделе российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие, в том числе, о благожелательном отношении поляков к советским воинам.

Эти документы опровергают принятую в Польше точку зрения, согласно которой Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории.

Танкисты перед боем. В окрестностях города Данцига (Гданьск), Польша. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© РИА Новости / П. Бернштейн
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Эксперт о документах Минобороны: Россия в друзья Польше не набивается

В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы – специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии – необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.

Речь идет о фразе на сайте Минобороны: "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, что Красная Армия пересекла довоенные границы Польши еще в январе 1944-го, а именно их IPN считает обязательными на то время.

Памятник советским воинам в Миколине, Польша
© Фото : аккаунт движения "Курск" в сети Facebook
Политолог о сносе советских памятников в Польше: Варшава лицемерит

В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в Польше публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны, они содержали "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".

Руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей считает, что нынешнее польское руководство просто не приемлет любую отличную от их взглядов точку зрения на события Великой Отечественной войны и на освобождение Польши от нацизма.

"Рассекречивание документов Минобороны России нужно признать шагом весьма важным, но, к сожалению, во многом уже запоздавшим. Дело в том, что политика Польши в отношении памяти и общей истории определилась уже давно, хотя, конечно, наиболее острые формы приобрела при нынешнем правительстве. Если смотреть на реакцию польской стороны на открывшиеся документальные материалы, то она удивления не вызывает. Всякое напоминание о том, что было совершенно иное отношение к Советскому Союзу, русским людям, нежели сейчас это принято в польском мейнстриме, вызывает, конечно, зубовный скрежет у нынешних правящих кругов Польши. Но история такова, какова она есть. И зафиксировано немало вполне дружественных проявлений и благодарности за освобождение Польши от нацистов", – сказал Владимир Симиндей в эфире радио Sputnik.

По его мнению, речь идет не столько о желании Варшавы полностью переписать историю, сколько о попытках переиначить трактовку тех событий.

"Территорию Польши полностью освобождали именно советские войска, поэтому тут приуменьшить что-то сложно. Скорее, речь идет о переиначивании в плане утверждения трактовок, в которых роль советской армии высказана в негативном ключе. Кроме того, существует определенный диссонанс в понимании слова "освобождение". Поляки его трактуют, как освобождение от всего плохого и создание всего хорошего. Мы же под словом "освобождение" понимаем освобождение от самого страшного из тех зол, которые были в ХХ веке, – освобождение от нацизма. В этом смысле, конечно, неблагодарность, которая сегодня установилась на государственном уровне в Польше в отношении памяти, героизма и жертв советских солдат, на мой взгляд, отвратительна", –  отметил историк.

Он считает, что в своих отношениях с Польшей мы должны учитывать подобные подходы ее властей к истории.

"То, что есть на сегодняшний день, то – есть. Мы должны, конечно, это учитывать и в межгосударственных отношениях, и в рамках народной дипломатии. И, конечно, мы должны поддерживать тех немногих, кто в Польше еще осмеливается противостоять официозной трактовке истории, в которой, к сожалению, уже нет места подлинной, человечной памяти о том, как советская армия освобождала Польшу от нацистов и приближала возможность выжить для многих поляков, не говоря уже о спасении узников концлагерей и других, кто находился в смертельной опасности", – заключил Владимир Симиндей.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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