Политолог о протесте Теффта: США не ожидали от нас таких ответных мер

Американский посол Джон Теффт выразил протест в связи с ответными мерами РФ в адрес дипперсонала и дипсобственности США. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что с российской стороны последуют и другие меры в отношении США.

Посол США в РФ Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы в связи с ответными мерами российской стороны в адрес американского дипперсонала и дипсобственности, говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы получили уведомление российских властей (о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности – ред.). Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления", – сказала Олсон.

Ранее в пятницу МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российская сторона предложила США привести количество дипломатов и технического состава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США до 1 сентября. Данные меры стали ответной реакцией на одобренные палатой представителей конгресса и сенатом США новые антироссийские санкции.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные меры со стороны России – это только начало.

"По сути, мы ответили только на действия США в отношении нашей дипсобственности, на принимаемый сейчас закон (о новых санкциях) мы пока еще никак не отреагировали. Можно сказать, что мы даем американской стороне не сделать какие-то глупости, которые она готова сделать. Мы будем как-то отвечать и на это, но уже заявлено, что отвечать мы будем не линейно. Мы, конечно, не примем закон о санкциях против США. Это они могут позволить себе выставлять себя на посмешище, а нам-то это зачем? Но что-то мы точно сделаем", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его мнению, в словах американского посла явно читаются двойные стандарты.

"Протест господина Теффта или кого угодно говорит только о двойных стандартах. То есть американцы, как они считают, имеют право забирать нашу дипсобственность, американцы имеют право принимать решения, которые обязывают другие страны определенным образом взаимодействовать с Россией. А Россия, по их логике, не имеет права отбирать американскую дипсобственность. Кроме того, американцы не ожидали такого шага со стороны России. США уверены, что они могут все, а с ними никто не может ничего", – считает политолог.

В целом, как полагает Дмитрий Журавлев, дальше протестов с американской стороны дело не пойдет, и все останется на уровне риторики.

"Наверное, будут еще протесты не только посла. Но что они могут сделать? Закрыть наше диппредставительство? Так оно им нужно не меньше, чем нам, а может, даже больше. Конечно, на эмоциональной волне они могут это сделать, но это будет очень большой глупостью. Думаю, этого все-таки не произойдет. А, значит, дальше слов дело не пойдет", – заключил политолог.

В конце прошлого года, после того как США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, министерство иностранных дел РФ предлагало президенту, помимо высылки аналогичного числа американских дипломатов, запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Тогда Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные меры, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419 – 3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

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