Ганжара: отключение электроэнергии в Крыму было недолгим

Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму

Линии электропередач на фоне горы Чатыр-Даг в окрестностях села Малиновка в Крыму

В Крыму произошел сбой в энергоснабжении из-за аномальной жары. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik рассказал о том, как на полуострове справились с ситуацией.

В Крыму и Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Отключения коснулись всех крупных городов. Также возникли проблемы с мобильной связью, что характерно для масштабных отключений электроэнергии. Подачу электричества удалось восстановить в течение часа.

"Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", – рассказал журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, заверив, что власти постараются максимально быстро устранить последствия инцидента.

По данным Минэнерго, причиной ЧП стало аварийное отключение четырех линий электропередачи энергомоста из-за "аномально высоких температур". Отмечается, что дефицит мощности составил около тысячи МВт.

Как заявили в Черноморском флоте, корабли и расквартированные части перешли на резервное питание, их боеготовность не пострадала. Аэропорт "Симферополь" и Симферопольская ТЭЦ работают в штатном режиме.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik рассказал о том, как на полуострове справились с ситуацией.

"Проблема уже решена, отключение было совсем недолгим – буквально через час по всей территории полуострова начала восстанавливаться подача электроэнергии. Речь идет о технических проблемах со стороны Краснодарского края, вызванных погодными условиями – сверхвысокими температурами воздуха. Сейчас со стороны Министерства энергетики предпринимаются действия, которые позволят даже в случае повторных аварийных ситуаций продолжать подавать электроэнергию на территорию полуострова", – сказал Владислав Ганжара.

По его словам, в Крыму уверены, что будут реализованы проекты, которые обеспечат полуострову полную энергетическую безопасность.

"Для Крыма очень важны объекты, которые сегодня строятся в рамках Федеральной целевой программы – это две электростанции, они позволят создать на территории Республики Крым условия, которые не дадут нам быть уязвимыми, с точки зрения энергобезопасности. Сейчас – разгар курортного сезона, и это накладывает дополнительную нагрузку на энергосети, поэтому нельзя расслабляться. Кроме того, нужно постоянно и максимально прикладывать усилия, чтобы в 2018 году электростанции были запущены. Я думаю, что никаких проблем по срокам не будет", – отметил Владислав Ганжара.

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