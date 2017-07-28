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Политолог: США пытаются "головой европейцев проломить дверь в Россию"

16:2528.07.2017
(обновлено: 16:26 28.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосол США в России Джон Теффт выступает на приеме по случаю Дня независимости США. 4 июля 2017Посол США в России Джон Теффт выступает на приеме по случаю Дня независимости США. 4 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посол США в РФ Джон Теффт выразил разочарование ответными мерами Москвы в отношении американских дипломатов. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Россия должна действовать жестко, и у нее есть для этого все возможности.

Посол США в РФ Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы в связи с ответными мерами российской стороны в адрес американского дипперсонала и дипсобственности, говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы получили уведомление российских властей (о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности – ред.). Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления", – сказала Олсон.

Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сенатор: антироссийские санкции могут закончиться плачевно для США и Европы
Ранее в пятницу МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Также российская сторона предложила США привести количество дипломатов и технического состава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США до 1 сентября. Данные меры стали ответной реакцией на одобренные палатой представителей конгресса и сенатом США новые антироссийские санкции.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что российская сторона в данном вопросе должна действовать жестко.

"Стоит заметить, что когда США объявляли нашей стране санкции, они, например, продолжали закупать у нас ракетные двигатели РД-180 и вертолеты для боевых действий в Афганистане. Я думаю, что мы должны поступать примерно так же. То есть там, где нам это выгодно, мы должны оставлять возможности, но во всем остальном мы, конечно, должны действовать жестко. Нам надо тщательно обдумать, что мы можем в российско-американских отношениях использовать. Может, надо как-то посмотреть на ряд американских компаний, может быть, стоит пересмотреть торгово-экономические отношения, финансовые отношения. Более жестко отстаивать свои интересы в ЕС, который американцы рассматривают, как некое подобие привилегированной колонии, которая управляется из Вашингтона", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Таким образом, по словам политолога, у России есть немало возможностей для оказания влияния на США.

"У США достаточно много ресурсов, чтобы оказывать силовое воздействие на Россию в торговле, экономике, финансах. Но это примерно так же, как сравнивать наши военные потенциалы. Да, вооруженные силы США гораздо больше, чем наши, по числу атомных подлодок, авианосцев, ракет и т.д. Но у нас все равно достаточно возможностей, чтобы как минимум нанести США непоправимый ущерб, а как максимум – вообще уничтожить их", – считает Богдан Безпалько.

В целом же, по его мнению, в данном случае вряд ли можно говорить об ухудшении отношений России и США. 

"Я бы не сказал, что отношения ухудшаются, скорее, они просто становятся более жесткими и более прагматичными. Это как два боксера на ринге: они не обязательно должны друг друга ненавидеть или презирать, но каждый из них старается одержать победу или хотя бы не проиграть. При этом есть определенные удары, которые все-таки стараются не наносить", – отметил политолог.

Богдан Безпалько напомнил, что ЕС ранее раскритиковал новые антироссийские санкции США, которые затрагивают, в том числе, и интересы Европы. Он полагает, что на этом фоне Россия и Евросоюз могли бы объединиться. Однако многое будет зависеть от воли европейцев. 

"Теоретически мы можем (объединиться), тем более что это в интересах Европы. Но все зависит от европейских элит. Потому что они часто действуют не в своих экономических интересах. Вообще все санкции против России бьют по европейцам, не по американцам. Здесь можно представить картину: дядя Сэм берет европейца, и им старается проломить дверь в Россию. Но страдает-то при этом голова европейца и его кошелек", – заключил политолог.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419 – 3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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