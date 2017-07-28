Политолог: Гульнара Каримова в бизнесе нажила огромное количество врагов

Дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям. Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в определенный момент Каримова "заигралась".

Генпрокуратура Узбекистана раскрыла подробности уголовного дела в отношении дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Ей предъявлено обвинение по шести статьям, в том числе в мошенничестве и легализации преступных доходов. В 2015 году ее приговорили к пяти годам заключения.

Кроме того, Ташкент попросил Россию и ряд других стран арестовать активы преступной группы, с которой могла быть связана Каримова.

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний было установлено, что Каримова могла непосредственно содействовать преступной деятельности организованной группы.

"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявили, что "под контролем и при содействии Гульнары Каримовой" члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в частности, завладели путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами на сумму около 230 млрд сумов (около 50 млн долларов). Также преступная группа уклонились от уплаты налогов на сумму 2,9 трлн сумов (725 млн долларов) в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, сообщила Генпрокуратура.

По данным ведомства, "в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан".

Руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в определенный момент Каримова "заигралась".

"Ни для кого не секрет, что Гульнара Каримова была крупным бизнесменом и владела большими активами. То есть это была не просто покровительница моды, дизайна и творческая дама, а большая "бизнес-акула" Узбекистана. И пока ее отец был президентом, все было гладко и комфортно. Но при этом, за время ее деятельности в бизнесе у нее появилось огромное количество врагов. Гульнара просто перестала, как говорят в народе, "видеть берега", то есть заигралась своей финансовой и политической империей, которую она создала, и потеряла равновесие в этой игре", – сказал Алексей Бычков.

По его мнению, возможны несколько вариантов развития событий.

"Это полное лишение бизнеса и всех возможностей в Узбекистане, в том числе с выводом больших средств, которые, видимо, находятся где-то в офшорах. Но если госпожа Каримова не пойдет на компромисс, то, безусловно, будет заключение под стражу, причем на очень длительный срок", – считает политолог.

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