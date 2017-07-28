Сенатор: антироссийские санкции могут закончиться плачевно для США и Европы

Москва предложила Вашингтону сократить число дипломатов в РФ. Также будет приостановлено использование посольством США дачи в Серебряном бору. Сенатор Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это лишь начальная мера в ответ на санкции США.

Президент России Владимир Путин санкционировал заявление МИД РФ, в котором, в частности, говорится о праве Москвы в ответ на санкции США в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

В российском МИД заявили, что новый закон США о санкциях против РФ показывает, что отношения с Россией стали заложником внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах, такой шантаж несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса. Москва в ответ на санкции США оставляет за собой право в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы, сообщили в ведомстве.

В связи с этим МИД заявил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

"Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", – говорится в сообщении.

Кроме того, Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России. США было предложено оставить в РФ 455 сотрудников посольства и консульств – столько же российских дипломатов находятся в США.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что это только начальная мера со стороны России.

"Я считаю, что будут более серьезные и основательные шаги. Мы видим, что терпение российских властей было безгранично. Но, к сожалению, американцы считают, что можно и дальше продолжать такое хамское унижение России с попытками экономического давления. И осуществляется это в нарушение всех международных норм. При этом некоторые европейские "страны-спойлеры" проводят свои международные решения с учетом не здравого смысла, действующего законодательства и международного права, а по принципу – это выгодно, это невыгодно", – сказал Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что новые американские санкции затрагивают интересы не только России, но и Европы. И это, по мнению сенатора, рано или поздно заставит европейцев пересмотреть свое отношение к ним.

"Я думаю, что такое контрпродуктивное поведение США заставит европейские страны пересмотреть свое отношение, потому что это затронет экономические интересы не только России, но и, прежде всего, Европы. Мы-то от этого не пропадем, мы перегруппируемся, у нас огромный запас прочности. На наши ответные шаги придется, так или иначе, реагировать. Нельзя Россию "нагнуть" или поставить на колени. Это во многом показал тысячелетний исторический процесс. И закончится это плачевно и для Европы, и для США. Потому что все, что делают американцы, не нужно никому. А самое главное – все это крайне непорядочно и несправедливо", – считает Франц Клинцевич.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419 – 3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

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