Политолог: Скарамуччи не случайно ведет себя столь скандально

Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи грубо отозвался о коллегах, чем вызвал громкий скандал в американской администрации. В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков выразил мнение, что чиновник намеренно переключает внимание на себя.

Недавно назначенный директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи стал автором громкого скандала в администрации США. Чиновник назвал "параноидным шизофреником" главу аппарата Ринса Прибаса.

Об эмоциональных выражениях Скарамуччи сообщил журналист New Yorker Райан Лицца. По ее словам, чиновник пытался выяснить источник утечки информации из Белого дома. Не добившись желаемого результата, Скарамуччи обрушился с критикой на своих коллег. Больше всех досталось помощнику президента по стратегическим вопросам Стивену Бэннону и руководителю аппарата Белого дома Ринсу Прибасу.

"Ринс – это чертов параноидный шизофреник, он параноик", – заявил Скарамуччи, добавив, что Прибас будет вскоре уволен.

Коснувшись личности Бэннона, Скарамуччи в грубой форме дал понять, что, по его мнению, помощник президента обслуживает в администрации собственные интересы.

Сам Скарамуччи практически сразу прокомментировал материал журналиста, пообещав больше не оскорблять коллег.

"Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа", – написал директор по коммуникациям Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков выразил мнение, что задача нового директора по коммуникациям на этом этапе – призвать к дисциплине аппарат Белого дома, переключив внимание на себя.

"Впервые пришедший в Белый дом главный пиарщик ведет себя на своем посту столь скандально. При этом понятно, что человек с таким большим опытом пиара не может не понимать, что его заявления вызовут громкий резонанс в СМИ. Поэтому мне кажется, что задача Скарамуччи – заставить сотрудников аппарата Белого дома перестать "сливать" подноготную американской администрации в СМИ, что происходит регулярно, дисциплинировать сотрудников аппарата. А во-вторых, отвлечь от внимания к фигуре самого президента. Думаю, что Дональд Трамп хотел бы заставить чиновников своей администрации вспомнить, что они часть команды президента. И это он делает не только с помощью своих личных "твиттов", но и с помощью Скарамуччи", – сказал Павел Святенков.

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