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Американист: Трамп нашел, чем ответить на обвинения в "связях" с Россией

12:3828.07.2017
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© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатовДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов
© AP Photo / Matt Rourke
В палате представителей конгресса США просят расследовать "связи" экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон с РФ. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что рано или поздно подобное расследование должно было начаться.

Юридический комитет палаты представителей конгресса США направил письмо руководству министерства юстиции страны с просьбой назначить специального прокурора для расследования деятельности экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также ряда чиновников прежней администрации Барака Обамы.

В письме, адресованном генпрокурору США Джеффу Сешнсу, который возглавляет Минюст, и его заместителю Роду Розенстайну, глава комитета, республиканец Боб Гудлэтт и его однопартийцы также призывают расследовать деятельность экс-главы ФБР Джеймса Коми, экс-генпрокурора Лоретты Линч и их роль в избирательной кампании 2016 года.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Американист: для Трампа "тема России" – тяжкий груз, но он пока держит удар
По мнению авторов письма, расследование "вмешательства России в выборы", которое сейчас ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, сконцентрировано лишь на деятельности Дональда Трампа и его окружения.

В частности, конгрессмены призывают выяснить, были ли у предвыборного штаба Клинтон и ее фонда связи с Россией и Украиной. Здесь упоминается покупка "Росатомом" компании Uranium One в 2013 году: предлагается проверить, не было ли разрешение на сделку связано с пожертвованиями в фонд Клинтон.

Члены комитета просят также проверить случаи раскрытия сотрудниками Белого дома имен американцев, за которыми велась слежка. В этой связи упоминаются бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс и экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что Дональд Трамп не забыл обвинения Хиллари Клинтон в свой адрес во время предвыборной кампании.

"Трамп решился, наконец, ответить на обвинения в мифических "связях" с Россией, тем более что якобы благодаря им он и стал президентом Соединенных Штатов. Конечно, сам президент не может вести расследование, но он не забыл, в чем его обвиняла его оппонент в ходе избирательной кампании, и ему действительно есть, чем ответить Клинтон", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, рано или поздно подобное расследование в отношении Клинтон в любом случае бы началось.

"Естественно, эти обвинения (в адрес Хиллари Клинтон) пользуются поддержкой со стороны республиканцев. Поскольку республиканцев большинство и в палате представителей конгресса, и в сенате, рано или поздно это расследование должно было начаться. С другой стороны, это вовсе не означает автоматически, что найдут дискриминирующие Хиллари Клинтон обстоятельства, тем более, коррупционного характера. Но в любом случае уже сам факт того, что такое расследование может быть начато, с моей точки зрения, это очень правильно", – считает американист.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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