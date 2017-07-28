США
28.0728 июля13:14МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Востоковед: "атака на Мекку" – довольно странное действие

12:0028.07.2017
(обновлено: 12:29 28.07.2017)
01532130
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в МеккеПаломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку, сообщают СМИ. Ответственность за обстрел возложена на шиитских повстанцев-хуситов. Однако востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что для хуситов атака на Мекку лишена смысла.

В окрестностях саудовской Мекки перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.

Баллистическую ракету сбили в 69 километрах южнее священного для мусульман города. Коалиция возложила ответственность за обстрел на шиитских повстанцев-хуситов, назвав его "безнадежной попыткой сорвать хадж". Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.

Испытания ракет во время учений ВМС Ирана в Персидском заливе
© REUTERS / Jamejamonline/Ebrahim Norouzi
Военный эксперт: действия ВМС США в Персидском заливе – откровенное хамство
Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии. Так, в мае ПВО сбили выпущенную хуситами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что для хуситов атака на Мекку лишена смысла.

"Это довольно странное действие – от отчаяния ли или для того, чтобы сорвать хадж? Но какой в этом смысл для хуситов – настраивать против себя мусульман со всего мира? Поэтому мне кажется, что все это тянет на какую-то странную информационную "утку". Насчет того, могли бы хуситы взять Мекку, то я думаю, что им это и не нужно. А вот нефтеносные районы Саудовской Аравии, где проживают шииты, может быть, они бы и взяли. Но есть определенная специфика: хуситы воюют малыми группами, между ними есть некие договоренности. Но действовать слаженно на чужой территории как единая армия – это, думаю, для них было бы сложно, и у них для этого нет стимула", – сказала Каринэ Геворгян.

По ее мнению, информация о якобы перехвате ракеты может быть в интересах Саудовской Аравии – для того, чтобы пощекотать нервы Ирану. 

"Посмотрим, в чем выразится активность Саудовской Аравии. Скорее всего, все это связано с попыткой косвенно "наехать" на Иран, поскольку он поддерживает хуситов. Недавно американцы выстрелили в сторону иранского катера в Персидском заливе. Так что есть какая-то попытка спровоцировать Иран, чтобы нервы иранских властей дрогнули", – отметила востоковед.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена