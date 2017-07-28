Востоковед: "атака на Мекку" – довольно странное действие

Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку, сообщают СМИ. Ответственность за обстрел возложена на шиитских повстанцев-хуситов. Однако востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что для хуситов атака на Мекку лишена смысла.

В окрестностях саудовской Мекки перехватили ракету, выпущенную с территории Йемена, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование арабской коалиции.

Баллистическую ракету сбили в 69 километрах южнее священного для мусульман города. Коалиция возложила ответственность за обстрел на шиитских повстанцев-хуситов, назвав его "безнадежной попыткой сорвать хадж". Организованное паломничество в Мекку в этом году начинается в конце августа.

Это уже не первая попытка обстрела территории Саудовской Аравии. Так, в мае ПВО сбили выпущенную хуситами ракету в нескольких сотнях километров от Эр-Рияда.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что для хуситов атака на Мекку лишена смысла.

"Это довольно странное действие – от отчаяния ли или для того, чтобы сорвать хадж? Но какой в этом смысл для хуситов – настраивать против себя мусульман со всего мира? Поэтому мне кажется, что все это тянет на какую-то странную информационную "утку". Насчет того, могли бы хуситы взять Мекку, то я думаю, что им это и не нужно. А вот нефтеносные районы Саудовской Аравии, где проживают шииты, может быть, они бы и взяли. Но есть определенная специфика: хуситы воюют малыми группами, между ними есть некие договоренности. Но действовать слаженно на чужой территории как единая армия – это, думаю, для них было бы сложно, и у них для этого нет стимула", – сказала Каринэ Геворгян.

По ее мнению, информация о якобы перехвате ракеты может быть в интересах Саудовской Аравии – для того, чтобы пощекотать нервы Ирану.

"Посмотрим, в чем выразится активность Саудовской Аравии. Скорее всего, все это связано с попыткой косвенно "наехать" на Иран, поскольку он поддерживает хуситов. Недавно американцы выстрелили в сторону иранского катера в Персидском заливе. Так что есть какая-то попытка спровоцировать Иран, чтобы нервы иранских властей дрогнули", – отметила востоковед.

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