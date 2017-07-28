Политолог о санкциях: у России есть ответ на американскую "культуру кольта"

Сенат США одобрил законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik предположил, какими, на его взгляд, могут быть ответные меры России.

Сенат США в четверг, 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. За документ высказались 98 из 100 сенаторов, двое были против.

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

В Кремле законопроект оценили крайне негативно. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на возможные новые санкции США будет зависеть от окончательного варианта законопроекта. По его словам, действия США — это "явные попытки использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников".

В ЕС назвали закон "односторонними действиями Вашингтона" и выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтон действует в привычной для себя манере.

"Американская культура – это культура кольта. Если ты не отвечаешь, ты слабак. Я думаю, мы ждали, что они введут несколько санкций, и на этом все кончится. Но их это только подзадорило", – считает Алексей Фененко.

По мнению политолога, ответные меры России могли бы быть не только экономическими.

"Не обязательно отвечать в экономике. Россия может назначить "неприемлемую цену": каждая санкция – минус один международный договор по разоружению. Например, есть договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Он создал международную систему мониторинга ядерных взрывов. Американцы вложили миллиарды долларов в эту систему. Представьте, что завтра Россия заявляет о выходе из этого договора и полностью прекращает сотрудничество с США в этой сфере. И все миллиарды, потраченные США, пошли в никуда. Кроме того, Россия может отказать США в поставках низкообогащенного урана, который помогает трети американских электростанций или, например, полностью закрыть небо для транзита грузов НАТО в Афганистан", — отметил Алексей Фененко.

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