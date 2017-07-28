Политолог прокомментировал "обиду" Киева на слова посла Италии о Крыме

МИД Украины раскритиковал слова итальянского посла в РФ о Крыме, потребовав объяснений из-за высказываний о референдуме. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что у европейцев есть собственный опыт, на который они могут ссылаться.

Министерство иностранных дел Украины подвергло резкой критике заявление посла Италии в РФ Чезаре Марии Рагальини, который признал законность референдума в Крыму о воссоединении с Россией.

Его слова прокомментировал украинский посол в Италии Евгений Перелыгин. По мнению главы дипмиссии, позиция Чезаре Марии Рагальини противоречит курсу властей Италии и наносит вред отношениям Рима и Киева.

Ранее Рагальини в интервью Corriere Della Sera назвал присоединение Крыма к России голосованием за независимость.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что у посла Италии в РФ есть собственное мнение относительно многих вопросов.

"Это личное мнение господина (Чезаре Марии) Рагальини. Он человек очень стойкий, активный, всегда достаточно четко высказывающий свое мнение, отстаивающий интересы Италии. И, конечно, это человек, который имеет свою точку зрения на многие вопросы. Послы, как правило, достаточно закрытые люди, потому что они должны представлять позицию своей страны. Но дело в том, что в конце этого года он слагает свои полномочия. Я полагаю, что многие европейские политики такого ранга и государственные чиновники стоят на позициях улучшения отношений с нашей страной, понимая, что без России Европа развиваться не может", — сказал Александр Гусев.

Что касается крымского референдума, то, по словам политолога, у европейцев есть собственный опыт, на который они могут ссылаться.

"Из чего исходил господин Рагальини, говоря о том, что референдум в Крыму был справедливым? Он заявил, что это не единственный случай в Европе. Я полагаю, что самым ярким примером является даже не Косово, а земля Саар, которая в результате референдума 1955 года перешла из Франции в состав Германии в 1957 году. Это происходило мирно, но об этом почти никто из высших чиновников не говорит, хотя европейцы прекрасно об этом помнят", — отметил Александр Гусев.

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