Аналитик: Порошенко стал крайне непопулярен на Украине

Активисты Евромайдана пригрозили президенту Украины Петру Порошенко утопить его в "золотом унитазе" и призвали жителей страны выйти на митинг. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что у украинцев накопились претензии к властям.

Активисты Евромайдана призвали жителей Украины выйти на митинг против решений президента страны Петра Порошенко. Об этом написала одна из организаторов митинга Лиза Богутская в своем аккаунте в Facebook.

Она отметила, что президент "попрал конституцию Украины", и подчеркнула, что народ должен действовать.

В конце сообщения Богутская обратилась лично к главе страны, предупредив о том, что армия не поможет ему спастись от гнева украинцев.

"Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", – написала Богутская.

Ранее Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело против Порошенко. Главе государства могут предъявить обвинения в государственной измене из-за бизнеса в России.

Падает и рейтинг главы страны среди украинцев. В конце мая опрос показал, что на президентских выборах Порошенко мог бы рассчитывать лишь на 12% голосов.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что у украинцев есть причины выражать недовольство властями.

"Дело в том, что протесты будут, и они уже есть. Потому что ситуация в стране остается крайне тревожной. Причем это касается не только и не столько каких-то политических реалий, это касается просто обыденной жизни: резко скакнула преступность, резко упало качество жизни в виду экономического кризиса и т.д. Так что у народа есть огромное количество претензий к властям, и, в общем-то, президент Порошенко сейчас крайне непопулярен", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, маловероятно, что призывы к протестам приведут к новому Майдану. И тому есть несколько причин.

"Майдан, как технология "цветных революций", может произойти только при совпадении трех факторов. Первый фактор – это высокое недовольство населения, этот фактор присутствует. Второй фактор – это наличие реальных ударных сил, с этим уже проблема. Потому что большая часть радикальных националистов, которые, в общем-то, и делали Майдан, либо полегли в АТО, либо встроились в систему МВД или СБУ. И третий фактор, которого нет, а он главнейший – это внешняя поддержка и внешнее одобрение. Сейчас Западу вполне комфортно с Порошенко, поэтому никаких государственных переворотов он, конечно, не поддержит. Кроме того, у Порошенко рука не дрогнет пустить полицию и армию против протестующих, если потребуется", – считает аналитик.

Он полагает, что даже если Порошенко сейчас отстранят от власти, вряд ли кто-то найдется ему на смену.

"Если не Порошенко, то кто? На этот вопрос единого ответа нет. Если говорить о тех рейтингах, которые сейчас есть у украинских политиков, то на втором месте, насколько я понимаю, Юлия Владимировна Тимошенко. А она с политической точки зрения, в общем-то, ничем особо от Порошенко не отличается. То есть это тоже – прозападный выбор, реформы, интеграция с ЕС, противодействие России и т.д.", – заключил Станислав Бышок.

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