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Военный эксперт: новый украинский БТР – "примитивное изделие"

19:0827.07.2017
(обновлено: 19:09 27.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБТР-80 во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской областиБТР-80 во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании "мощного и эффективного" беспилотного БТР "Фантом-2". Однако военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik выразил сомнение в эффективности данной машины.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил об успешном испытании беспилотного БТР "Фантом-2". К посту было прикреплено соответствующее видео.

"Мощный и эффективный, и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний", – написал украинский президент. Кроме того, по его словам, новый БТР может "создать эффект "Града"".

Как отмечается на сайте украинского телеканала "112 Украина", 26 июля беспилотный БТР "Фантом-2" провел тестовые стрельбы ракетами РС-80.

БТР ВСУ во время учений, архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
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Сообщается, что обновленная версия беспилотного БТР "Фантон" получила изменения, предложенные еще до начала государственных испытаний украинскими военными. Таким образом, "Фантом-2" получил новую колесную формулу, внесенные изменения позволяют разместить на нем больше полезной нагрузки и установить более мощное оружие. Кроме того, как утверждают разработчики, благодаря увеличенным габаритам удалось установить более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода, что позволило улучшить проходимость БТР.

В данный момент, по сообщению "Укроборонпрома", инженеры занимаются доукомплектацией новой платформы и тестированием ее ходовых характеристик и систем управления.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что технические характеристики нового БТР сильно преувеличены.

"Эта новая машина – достаточно примитивное изделие: платформа бронетранспортера, которая управляется по радио. В условиях боя, когда может быть включена система радиоэлектронной борьбы, это все будет отключено, и она не сможет сдвинуться ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Тем более, сравнивать его с "Градом" нет смысла. Вообще президент Украины всегда славился своими фантазиями и обманом людей. Он и конфетку попытается выдать за торт", – сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, украинская оборонная промышленность сегодня переживает не лучшие времена. И говорить о серийном выпуске какой-либо военной техники, включая новый БТР, не приходится.

"Самое грустное при всем при этом, что у украинской промышленности нет возможности и средств, чтобы серийно выпускать такие БТР и запускать их на поле боя. Украинская оборонная промышленность – это даже не колосс на глиняных ногах, а "разлагающийся труп". Они ведь даже легендарный, прославленный на весь мир концерн "Антонов", который выпускал уникальные самолеты, умудрились уничтожить. Что говорить о нынешнем украинском руководстве? Такие вот "клоуны мелкопоместные", которые готовы выдавать буксиры за авианосцы", – считает военный эксперт.

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