Военный эксперт: наработки России "по гиперзвуку" достаточно весомые

Военнослужащие во время международного конкурса Ключи от неба

Военнослужащие во время международного конкурса Ключи от неба

Британские военные отметили уникальность российских гиперзвуковых ракет. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о проводимых в нашей стране испытаниях вооружения, которому пока ничто не может противостоять.

Британские военные следят за разработкой в России гиперзвуковых средств поражения, заявил представитель ВМС Великобритании Пол Берк. По его словам, сама Британия не могла бы создать подобное вооружение.

"Конечно, мы наблюдаем за тем, что делает Россия", – сказал Берк, занимающийся в ведомстве вопросами применения ядерного оружия, на полях симпозиума Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.

"Великобритания не могла бы сделать ничего подобного. Мы не могли бы сами разработать систему такого рода", – добавил он.

При этом Берк подчеркнул, что любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года. Как следует из документа, гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы различного назначения будут поступать на вооружение Военно-морского флота после 2025 года.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, что разработки гиперзвукового оружия в нашей стране ведутся по двум направлениям.

"Это так называемое баллистическое направление, другое – беспилотные летательные аппараты. Работы сложные, но наработка России в этом направлении достаточно весомая, поэтому работы уже продвинулись до опытных образцов. Их испытания сейчас проходят на полигонах. Например, проходят испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", ею была достигнута скорость на марше порядка 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета – ред.), а расчетная должна быть в районе 10-12 Махов. Проведены испытания головных частей межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат", которые тоже себя показали", – сказал Алексей Леонков.

Этому оружию пока ничто не может противостоять, добавил военный эксперт.

"Дело в том, что существующие системы ПВО и ПРО в большинстве случаев не могут перехватить данные объекты. Зенитных ракет или противоракет, развивающих гиперзвук, у западных оппонентов пока не существует. Существуют только разработки. В этом направлении продвинулись США, но дальше экспериментов у них работы не пошли. Проведено порядка двух-трех экспериментальных пусков, которые можно считать почти удачными", – отметил Алексей Леонков.

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