Экс-дипломат: новый постпред РФ при ООН Василий Небензя – человек с юмором

Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН. В эфире радио Sputnik экс-дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал, какими качествами обладает новый постпред, и с какими трудностями ему предстоит столкнуться.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постпредом России в ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

Также дипломат будет представлять Россию в Совбезе международной организации.

Ранее кандидатуру Небензи одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Согласно Конституции, президент назначает и отзывает дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях после консультаций с профильными комитетами обеих палат парламента.

Небензя – карьерный дипломат, родился в 1962 году, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками.

С 2013 года Небензя занимает пост замглавы МИД, ранее он возглавлял в министерстве Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был заместителем постпреда при ВТО в Женеве, старшим советником постоянного представительства при ООН.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия. Он занимал этот пост с 8 апреля 2006 года.

В эфире радио Sputnik экс-заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе рассказал, что Василий Небензя обладает многими замечательными качествами, и чувство юмора – одно из них.

"Чувство юмора немаловажно в любой профессии, а для дипломата, который ведет полемику в Совете Безопасности, – тем более. И мы это видим в телевизионных новостях. Хотя этим, конечно, не ограничиваются функции постоянного представителя, который работает в ООН. Это только внешняя картинка, которую видят во всем мире. Василий Небензя – человек с юмором, очень интересный для собеседника человек, знающий и интересующийся многими проблемами. Считаю, что Небензя очень талантливый человек, очень способный", – сказал Сергей Орджоникидзе.

По его словам, постпреду предстоит много работы.

"Очень много работы предстоит Василию Алексеевичу. Работа постоянного представителя при ООН тяжелая, ведь помимо Совета Безопасности, есть много других органов в организации. Кстати, на эту должность очень трудно подобрать человека, потому что он должен обладать многими качествами: например, быть хорошим полемистом, обладать прекрасной реакцией и моментально реагировать на выпады наших "партнеров"", – отметил Сергей Орджоникидзе.

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