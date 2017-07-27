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Израильский политолог: мы помним, кто сбивал замки на воротах концлагерей

14:5527.07.2017
(обновлено: 14:58 27.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир Песня
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Парламент Израиля парламент принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая. В эфире радио Sputnik израильский политолог Саймон Ципис отметил, что пересмотр истории, которого добиваются некоторые страны, никогда не будет принят евреями.

Израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая. Документ закрепляет статус праздника, утверждает дату его проведения и определяет порядок организации торжеств, которые и ранее проходили по всему Израилю.

Депутаты единогласно утвердили законопроект. Во втором и третьем чтениях документ получил 49 и 53 голоса соответственно.

Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
© Flickr / European Parliament
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"Сегодня еще один День Победы", – отметил на русском языке министр образования, лидер влиятельной партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетт.

Среди основных положений законопроекта – выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы победы над нацистами, ассигнование средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о ней. Документ предписывает отмечать 9 мая торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.

Празднование Дня победы 9 мая соответствует традициям бывшего СССР и отличается от практики западных стран, где разгром нацистской Германии отмечают 8 мая. День Победы израильтяне празднуют широко,  но впервые традиция закреплена отдельным законом.

В эфире радио Sputnik  израильский политолог, кандидат наук по международным отношениям Тель-Авивского университета Саймон Ципис отметил, что в Израиле День Победы имеет очень высокий статус.

"В Израиле очень хорошо помнят и знают, что, на самом деле, замки на воротах концлагерей сбивали своими прикладами именно советские офицеры, офицеры Красной армии. Для нас это очень чувствительная тема: мы ассоциируем победу одновременно еще и с освобождением евреев, которые томились на момент перелома Второй мировой войны в концлагерях. Неизвестно, сколько могло быть уничтожено евреев, если бы не победа. А победа произошла благодаря Красной армии, Советскому Союзу. Этот праздник стал для нас сейчас национальным праздником. И вторая причина – в Израиле проживает более миллиона русскоговорящих иммигрантов из бывших стран Советского Союза. На сегодня у нас в Израиле – несколько сотен тысяч ветеранов, которые каждый год 9 мая отмечают День победы. Поэтому для нас это двойной праздник", – отметил Саймон Ципис.

Он подчеркнул, что пересмотр истории, которого добивается ряд европейских стран, никогда не будет принят евреями. 

"Наш народ пережил самые серьезные испытания во время Второй мировой войны – было уничтожено более шести миллионов евреев. И в этом моменте  у Израиля, и у России общее мнение. Мы очень серьезно критикуем то, что сейчас происходит. Эти якобы пересмотры истории в странах Прибалтики, на Украине. Наш президент выступал в парламенте Украины. И он сказал, смотря всем парламентариям в лицо, что было уничтожено сотни тысяч евреев в Бабьем яру, и что украинские националисты вместе с фашистами участвовали как в охране концлагерей, так и в уничтожении евреев в этих концлагерях", – заключил Саймон Ципис. 

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