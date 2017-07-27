Крымский политолог: в Siemens ищут варианты сохранения связей с Россией

Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens. Политолог, член ОП Крыма Александр Форманчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в компании не хотели бы обрывать сотрудничество с российской стороной.

Если Россия согласится вернуть Siemens поставленные в Крым турбины, проблема будет "легально решена", заявил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

"Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения", – сказал Хармс журналистам.

По его мнению, это стало бы легальным решением проблемы, хотя из-за большого общественного резонанса "определенного негативного эффекта избежать не удастся".

Хармс также отметил, что скандал с турбинами негативно скажется на сделках других компаний с Россией. При этом он подчеркнул, что комитет выступает против возможного выхода Siemens с российского рынка.

"Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens… Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему", – заявил глава комитета.

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Siemens ищут варианты сохранения связей с Россией.

"Эта ситуация для Siemens неприятная. У компании в России своя большая история, и я думаю, что там не возражали бы, чтобы их турбины были установлены в Крыму. Но, понимая всю эту ситуацию вокруг санкционного давления на Россию, они пытаются проявлять в публичном пространстве определенную солидарность. Я глубоко убежден, что руководство Siemens не оборвет наработанные связи с Россией и найдет варианты для того, чтобы турбины в Крыму были установлены при их техническом содействии. Я в это верю еще и потому, что новые санкции США подхлестнут определенное недовольство в Европе, ведь американцы пытаются переформатировать программы в энергетической сфере. Поэтому думаю, что в Siemens будут искать варианты сохранения и продолжения связей. Придет время, все плохое забудется, а сотрудничество будет продолжено", – сказал Александр Форманчук.

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