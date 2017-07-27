Немецкий политик: санкции ставят на карту будущее ЕС

Еврокомиссия готова принять меры, если США окончательно одобрят новые санкции против РФ без учета опасений Евросоюза. Немецкий политик Вилли Виммер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь в данном случае идет не только об экономическом выживании ЕС.

Еврокомиссия готова принять соответствующие меры, если новые санкции США в отношении России будут расширены без учета опасений Евросоюза, говорится в распространенном накануне сообщении Еврокомиссии.

Палата представителей конгресса США ранее практически единогласно приняла законопроект по санкциям в отношении России, который затрагивает, в частности, сферу энергетики.

"Коллегия еврокомиссаров обсудила сегодня ситуацию с проектом США по российским санкциям. Комиссары выразили свою озабоченность, в особенности, касательно возможного влияния проекта на независимость энергетики Евросоюза", – говорится в релизе.

Кроме того, в сообщении приводятся слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера: "Еврокомиссия пришла к выводу сегодня, что если наши опасения не будут приняты во внимание достаточным образом, мы будем готовы действовать соответственно в течение нескольких дней".

Бывший госсекретарь Минобороны Германии, бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер в интервью Sputnik-Германия, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik, выразил мнение, что США явно готовы отказать от практики согласования новых антироссийских санкций с ЕС. И в этой связи европейцам, как полагает немецкий политик, следует выйти из санкционного режима.

"В США эти санкции явно направлены против собственного президента, которого хотят "замуровать". Но они направлены еще и против Европы, которую хотят экономически удушить и включить в одну из колониальных структур. И, конечно, не в последнюю очередь, они направлены против Российской Федерации, хотя ее президент (Владимир Путин) еще на саммите "Большой двадцатки" разъяснил, что они (Россия) воспримут конкуренцию с американским СПГ на европейской территории даже позитивно, если речь будет идти о добросовестной конкуренции… Поскольку Соединенные Штаты теперь явно готовы отказаться от согласования (санкций) с Европейским союзом, для ЕС напрашивается, в общем-то, неизбежное обязательство со своей стороны выйти из этого санкционного режима в целом", – сказал Вилли Виммер.

Он полагает, что речь в данном случае идет не только об "экономическом выживании" ЕС.

"Если ЕС сейчас не сможет принять решение – потому что он не осмеливается или по каким-либо иным причинам – то он утратит в глазах европейской общественности и европейских избирателей какое бы то ни было доверие. Ведь речь здесь идет не только об экономическом выживании ЕС, но и о политической чести. Не может быть такого, чтобы мы позволили произволу Вашингтона определять нашу судьбу", – считает немецкий политик.

По его мнению, Европе сегодня необходимо настраиваться на суровые времена.

"На примере всего объема связей с Вашингтоном мы видим, что нашу жизнь определяют элементы, которые, по меньшей мере, намекают на экономическую войну. Ведь политикой "America first" ("Америка – прежде всего") затронуто уже большинство отраслей европейской экономики, начиная от экспорта стали и вплоть до автомобильной промышленности. В этом отношении нам необходимо настраиваться на суровые времена. Так что если сейчас Европейский союз в вопросе этих санкций покорится, то он поставит на карту все свое экономическое будущее", – отметил немецкий политик.

В заключение Вилли Виммер отметил, что Россия в вопросе санкций и контрмер на них ведет осмотрительную политику. И это, по его мнению, способствует сохранению мира в Европе.

"Мы можем только быть благодарны за то, что со времен путча на Майдане в Москве проводится умеренная, осмотрительная политика, которая явно внимательно отслеживает, почему и отчего на Западе происходят такие вещи. Однако теперь и для России ситуация становится все хуже. Это требует от президента (России Владимира) Путина высочайшего умения управлять государством, чтобы сохранить мир в Европе. Потому что то, что делают американцы, однозначно направлено на войну", – сказал Вилли Виммер.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.