США
27.0727 июля14:31МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Немецкий политик: санкции ставят на карту будущее ЕС

13:2727.07.2017
0610
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЭкс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли ВиммерЭкс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли Виммер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Еврокомиссия готова принять меры, если США окончательно одобрят новые санкции против РФ без учета опасений Евросоюза. Немецкий политик Вилли Виммер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь в данном случае идет не только об экономическом выживании ЕС.

Еврокомиссия готова принять соответствующие меры, если новые санкции США в отношении России будут расширены без учета опасений Евросоюза, говорится в распространенном накануне сообщении Еврокомиссии.

Палата представителей конгресса США ранее практически единогласно приняла законопроект по санкциям в отношении России, который затрагивает, в частности, сферу энергетики.

"Коллегия еврокомиссаров обсудила сегодня ситуацию с проектом США по российским санкциям. Комиссары выразили свою озабоченность, в особенности, касательно возможного влияния проекта на независимость энергетики Евросоюза", – говорится в релизе.

Кроме того, в сообщении приводятся слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера: "Еврокомиссия пришла к выводу сегодня, что если наши опасения не будут приняты во внимание достаточным образом, мы будем готовы действовать соответственно в течение нескольких дней".

Бывший госсекретарь Минобороны Германии, бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер в интервью Sputnik-Германия, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik, выразил мнение, что США явно готовы отказать от практики согласования новых антироссийских санкций с ЕС. И в этой связи европейцам, как полагает немецкий политик, следует выйти из санкционного режима.

"В США эти санкции явно направлены против собственного президента, которого хотят "замуровать". Но они направлены еще и против Европы, которую хотят экономически удушить и включить в одну из колониальных структур. И, конечно, не в последнюю очередь, они направлены против Российской Федерации, хотя ее президент (Владимир Путин) еще на саммите "Большой двадцатки" разъяснил, что они (Россия) воспримут конкуренцию с американским СПГ на европейской территории даже позитивно, если речь будет идти о добросовестной конкуренции… Поскольку Соединенные Штаты теперь явно готовы отказаться от согласования (санкций) с Европейским союзом, для ЕС напрашивается, в общем-то, неизбежное обязательство со своей стороны выйти из этого санкционного режима в целом", – сказал Вилли Виммер.

Он полагает, что речь в данном случае идет не только об "экономическом выживании" ЕС.

"Если ЕС сейчас не сможет принять решение – потому что он не осмеливается или по каким-либо иным причинам – то он утратит в глазах европейской общественности и европейских избирателей какое бы то ни было доверие. Ведь речь здесь идет не только об экономическом выживании ЕС, но и о политической чести. Не может быть такого, чтобы мы позволили произволу Вашингтона определять нашу судьбу", – считает немецкий политик.

По его мнению, Европе сегодня необходимо настраиваться на суровые времена.

"На примере всего объема связей с Вашингтоном мы видим, что нашу жизнь определяют элементы, которые, по меньшей мере, намекают на экономическую войну. Ведь политикой "America first" ("Америка – прежде всего") затронуто уже большинство отраслей европейской экономики, начиная от экспорта стали и вплоть до автомобильной промышленности. В этом отношении нам необходимо настраиваться на суровые времена. Так что если сейчас Европейский союз в вопросе этих санкций покорится, то он поставит на карту все свое экономическое будущее", – отметил немецкий политик.

В заключение Вилли Виммер отметил, что Россия в вопросе санкций и контрмер на них ведет осмотрительную политику. И это, по его мнению, способствует сохранению мира в Европе.

"Мы можем только быть благодарны за то, что со времен путча на Майдане в Москве проводится умеренная, осмотрительная политика, которая явно внимательно отслеживает, почему и отчего на Западе происходят такие вещи. Однако теперь и для России ситуация становится все хуже. Это требует от президента (России Владимира) Путина высочайшего умения управлять государством, чтобы сохранить мир в Европе. Потому что то, что делают американцы, однозначно направлено на войну", – сказал Вилли Виммер.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена