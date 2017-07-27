Мнение: Лондон боится, что разрыв договора по РСМД заставит его потратиться

Великобритания обеспокоена разногласиями США и России по поводу договора по РСМД. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Лондоне это связывают с возможным увеличением своих затрат на оборону.

Великобритания обеспокоена разногласиями США и России по вопросу о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил РИА Новости представитель британских ВМС Пол Берк, занимающийся вопросами ядерного оружия.

"Это соглашение между США и Россией, поэтому мы не будем вмешиваться, но, конечно, мы обеспокоены тем, что происходит", – сказал Берк на полях симпозиума Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Лондон беспокоится по поводу того, что ему придется больше тратить на оборону.

"Нарастает угроза дальнейшей эскалации отношений США и России, а это, в свою очередь, скажется на Европейском союзе и Великобритании, которые косвенно будут зависимы от возможных санкций или разрыва договоров об ограничении вооружений. Европейцев это волнует с точки зрения того, что они пытаются минимизировать расходы на оборону, а США, наоборот, их все время подстегивают увеличивать эти расходы. Если договор о ракетах средней и меньшей дальности будет разорван или будет профанироваться, то это заставит европейцев больше тратиться на оборону. В этом не заинтересован ни Брюссель, ни Лондон. Они хотели бы проводить "дешевую" оборонную политику, перекладывая ответственность на структуры НАТО и американские войска, дислоцированные в Европе", – сказал Борис Рожин.

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