Политолог: на новые санкции США нужно отвечать "на очень холодную голову"

СМИ узнали о возможном ответе России на новые санкции США. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот ответ может быть как симметричным, так и ассиметричным.

В ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД.

По данным издания, ответные меры Москвы будут учитывать дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

"Поскольку документ делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации, власти России могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения", – говорится в материале.

Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту. В случае окончательного утверждения новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что ответ России на санкции может быть как симметричным, так и ассиметричным.

"На эту волну санкций точно нужно отвечать, потому что она происходит на фоне нарастающего убеждения американской элиты в своей полной безнаказанности и вседозволенности. Поэтому отвечать, безусловно, надо. Но есть вторая сторона этого вопроса: эта волна санкций построена таким образом, чтобы создать для России максимальную возможность "выстрела себе в ногу", то есть, чтобы ответные меры дали больший ущерб, чем сами санкции. Поэтому пока надо просмотреть, как будут реагировать крупнейшие американские бизнес-структуры, как отреагируют европейцы, а затем можно сыграть симметрично, а можно и ассиметрично. В России достаточное количество интересов и присутствия крупнейших американских компаний топливной энергетики. Поэтому важно принимать решения на очень холодную голову", – сказал Дмитрий Евстафьев.

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