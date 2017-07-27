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Украинский политолог: Киев "ненавязчиво бортанул" Саакашвили

12:0427.07.2017
(обновлено: 12:35 27.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВыступление Михаила Саакашвили во ЛьвовеВыступление Михаила Саакашвили во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с лишением Михаила Саакашвили гражданства Украины. Украинский политолог Сергей Слободчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Саакашвили наступила поворотная точка.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства фразой "Show must go on". Он также расценил действия Киева как непоследовательные и удивительные.

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Саакашвили стал изгоем на Украине, но США что-нибудь придумают
"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей – принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это – неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", – написал Медведев в своем Facebook.

Ранее миграционная служба Украины заявила, что глава государства Петр Порошенко лишил бывшего руководителя Одесской области Саакашвили украинского гражданства из-за того, что бывший грузинский президент предоставил украинским властям ложные данные об отсутствии уголовного преследования в Грузии.

Сам Саакашвили отметил, что не планирует покидать Украину. Ранее он утверждал, что после лишения грузинского гражданства у него нет другого паспорта, кроме украинского.

Украинский политолог, политический консультант Сергей Слободчук считает, что причины лишения Михаила Саакашвили гражданства Украины лежат в политической плоскости.

"Саакашвили вел себя далеко не как рядовой губернатор или просто обычный украинский политик. Он вел себя как человек, у которого за спиной стоят серьезные игроки. Как мы догадываемся, это Госдеп и посольство США. Поэтому он считал, что может вступать в перепалку с министрами, вмешиваться в политические и бизнес-процессы. Он вел себя не по правилам. И со стороны украинских политиков такое поведение, естественно, вызвало неприятие, поэтому его и ненавязчиво "бортанули": в лицо кланялись, прогибались, но на деле искали зацепки, каким образом побольнее "укусить" Саакашвили. Это мы и видим сейчас, когда сыграли на том, что он неправильно заполнил анкету. А, может, эта ошибка была заложена специально, когда ему давали украинское гражданство", – сказал Сергей Слободчук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Саакашвили может извлечь из данной ситуации определенную выгоду.

"Что касается самого Саакашвили, я думаю, он попытается сейчас через своих покровителей решить этот вопрос. Но вообще я не думаю, что надо смотреть на этот случай, как на проблему. На самом деле для Саакашвили сейчас поворотная точка, он может обыграть эту ситуацию как в плюс, так и в минус. Ведь известно, что избиратели любят обиженных. Саакашвили декларировал, что он весь такой борец против коррупционеров, власть его лишила гражданства, и он сейчас якобы гонимый за то, что боролся за правду", – считает политолог.

В целом же, как полагает Сергей Слободчук, дальнейшая судьба Саакашвили во многом будет зависеть от воли его западных покровителей.

"Если есть установка, чтобы Саакашвили продолжал деятельность на Украине, то его покровители сейчас будут решать этот вопрос через администрацию президента (Украины), чтобы это решение (о лишении Саакашвили гражданства) отменили. Если у его покровителей нет такой задачи, то ему просто дадут уехать хоть в Куала-Лумпур или на Мадагаскар – это уже не играет никакой роли. То есть все будет зависеть от того, есть ли ему место в бизнес-планах его покровителей", – заключил политолог.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной госадминистрации и выдал ему украинское гражданство. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении своего предшественника грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. В конце 2016 года Саакашвили покинул своей пост, заявив, что украинские власти не хотят бороться коррупцией.

Прокуратура Грузии заявила, что потребует от Киева экстрадировать Саакашвили на родину. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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