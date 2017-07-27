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Эксперт: слова адмирала США о "ядерном ударе по КНР" провокационны и опасны

11:3127.07.2017
(обновлено: 11:32 27.07.2017)
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© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосец ВМС США Dwight D. EisenhowerАвианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Американский адмирал заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю в случае приказа президента США. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что заявления подобного рода основаны на американской ядерной стратегии.

Командующий тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по КНР, если получит соответствующий приказ от президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

В ходе конференции по безопасности в австралийском университете его спросили, выполнил бы он приказ о нанесении ядерного удара по Китаю на следующей неделе, если бы поступил такой приказ от президента. "Ответ – да", – сказал адмирал Свифт.

Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan Barnes
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Он также заявил, что каждый американский военный дал клятву подчиняться приказам главнокомандующего.

Тихоокеанский флот является одним из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США, в него входят 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты ВМС США, имеющие в своем составе три атомных авианосца, 12 ракетных крейсеров, 24 атомные подлодки и несколько десятков эсминцев с управляемыми ракетами.

По словам профессора Академии военных наук РФ, военного эксперта Владимира Козина, заявления подобного рода основаны на американской ядерной стратегии.

"Американцы действительно имеют список государств, по которым, в случае необходимости, они планируют нанести первый ядерный удар. В этом списке на первом месте – РФ, на втором – КНР. Китай еще в 1964 году сделал заявление о неприменении ядерного оружия в первом ядерном ударе. Идея ответить взаимностью предлагалась китайской стороной американцам не раз. Но американцев это предложение не устроило. Более того, современная американская ядерная стратегия как раз предусматривает нанесение первого ядерного удара. Китай, как известно, имеет гораздо меньший ядерный арсенал, чем США. Заявление можно расценивать как давление на Китай, чтобы он оказал влияние на Северную Корею по поводу ее ядерной программы или как обыкновенную залихвастость адмирала Свифта, желание показать "ядерные мускулы"", – сказал Владимир Козин.

По его мнению, подобное заявление лишний раз укрепит готовность Москвы и Пекина к взаимному сотрудничеству в военно-стратегической области.

"Это заявление провокационное, очень опасное. Но это лишь подтверждает решимость Китая и России быть стратегическими партнерами, внимательно следить за ситуацией в районе Тихого океана. На фоне таких громогласных милитаристских заявлений из США, думаю, Москва и Пекин должны еще больше сотрудничать в военно-стратегической области, укреплять свой ядерный арсенал и противоракетную оборону", – отметил Владимир Козин.

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