Юрист: есть лишь один способ взыскать с Украины долг

Суд Лондона потребовал от Киева возместить России долг в размере $3 млрд, а также часть судебных издержек. Адвокат по международным делам Денис Скрябин в эфире радио Sputnik отметил, что в данном случае никаких доводов в пользу Украины нет и быть не может.

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов и компенсировать часть судебных расходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Сумма судебных расходов составила 2,8 млн фунтов стерлингов (около 3,7 млн долларов), причем половину суммы Киев должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

Также Киев обязан возместить 75 млн долларов в виде процентов по долгу, а также штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

"Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов", – отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 млн долларов в качестве обеспечения по трехмиллиардному иску.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин считает, что каких-либо доводов в пользу Украины в решении суда Лондона нет и быть не могло.

"Украина вынуждена оправдываться и создавать имидж, что все-таки европейские страны и европейские суды ее поддерживают. Но на самом деле это не так. Каких-либо доводов в пользу Украины в опубликованных судебных актах нет и, в принципе, быть не может. Суд признал, что это суверенный долг Украины, и он должен быть выплачен. Я на своей практике не помню, чтобы Апелляционный суд в таких громких процессах отменял принятые Высоким судом Лондона решения. И это было бы нонсенсом. На мой взгляд, даже если сойдутся все политические силы, и они все объединятся, вероятность того, что решение будет пересмотрено, стремится к нулю. Так что давайте объективно смотреть на ситуацию: суд сказал, что Украина должна заплатить, а никаких доводов, кроме политических, Украина не смогла предоставить, поэтому ей все-таки придется заплатить", – сказал Денис Скрябин в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, взыскать долг с Украины будет непросто, и, по сути, есть только один способ это сделать.

"Основной и, по сути, единственный способ по получению этих денежных средств – это арест тех активов, которыми Украина располагает за своими пределами. Здесь, единственное, нельзя будет арестовывать здания, которые принадлежат Украине и относятся к дипломатическим представительствам, все остальное – акции, доли, денежные средства или некие совместные предприятия – можно арестовать. Кроме того, можно арестовать и те денежные средства, которые подлежат выплате в пользу Украины. То есть заплатят не в пользу Украины, а в пользу Российской Федерации", – отметил Денис Скрябин.

Украина разместила суверенные еврооблигации на 3 млрд долларов в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустила дефолт по ценным бумагам и в результате предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса, но встречного предложения от Киева не последовало.

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