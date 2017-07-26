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Мнение: Саакашвили стал изгоем на Украине, но США что-нибудь придумают

18:3026.07.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил СаакашвилиМихаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде заявили, что экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Политолог Владимир Хомерики в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили наломал столько дров на Украине, что его перестали там терпеть.

Миграционная служба Украины подтвердила лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства в связи с предоставлением им неправдивой информации при оформлении гражданства, сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1".

По информации ТСН, запрос по поводу гражданства Саакашвили поступил в миграционную службу от депутата Рады от "Радикальной партии" Андрея Лозового. По запросу комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины приняла соответствующее решение.

Президент Украины П.Порошенко назначил М.Саакашвили главой Одесской области
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Политолог: Порошенко опасается связей Саакашвили с США
Как пишет интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в администрации президента Украины, "лишение гражданства, по словам источника, произошло на основании пункта 2 статьи 19 закона о гражданстве: "приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно конституции, запрещено лишать человека украинского гражданства, если у него нет гражданства другой страны.

Политолог, профессор, генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики считает, что Михаил Саакашвили, по сути, превратился в "изгоя".

"Саакашвили сейчас практически уже не обладает никаким гражданством. От гражданства Грузии он отказался, гражданство Америки ему так и не дали, и тогда он принял украинское гражданство. Вообще человека без гражданства не оставляют, если оно у него последнее, так как получается, что человек – изгой. И если это так, то он (Саакашвили) получил то, что заслуживает. Он действительно изгой: его и Грузия изгнала, и Америка не приняла, хотя он до сих пор продолжает ей служить верой и правдой, как пес. А теперь и Украина его изгнала", – сказал Владимир Хомерики в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Саакашвили за свои действия заслуживает не только лишения украинского гражданства.

"Саакашвили наломал там (на Украине) столько дров, что его перестали там терпеть. И это (лишение гражданства) вполне разумное решение. Им, видимо, американские хозяева просто не дали его арестовать. В итоге он получается "бездомным"… Так что ему самое время отправиться в тюрьму, где его ждут. Наверное, камеру льготную предоставят в полторы комнаты. Но это я утрирую, конечно", – сказал Владимир Хомерики.

В целом же, как полагает политолог, бывший одесский губернатор найдет страну, гражданство которой он получит. Возможно, не без помощи США.

"Думаю, что он найдет какое-нибудь свое гражданство в прибалтийских странах, в Польше или еще где-нибудь. Хотя он уже, как какая-то "проказа", зарекомендовал себя нерукопожатным человеком, что все его будут бояться принимать в свое общество. Но, тем не менее, я думаю, Америка что-нибудь придумает – может, отправит в Зимбабве, может, еще куда-нибудь", – заключил Владимир Хомерики.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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