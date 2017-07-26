Юрист: решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ – это только полдела

Высокий суд Лондона обязал Украину возместить России долг в $3 млрд и часть судебных расходов. Юрист Марина Силкина в эфире радио Sputnik выразила мнение, что исполнение решения суда может затянуться. Денег у Украины нет и в ближайшее время вряд ли появятся.

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов и компенсировать часть судебных расходов. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов РФ.

Сумма судебных расходов составила 2,8 млн фунтов стерлингов (около 3,7 млн долларов), причем половину суммы Киев должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года.

Также Киев обязан возместить 75 млн долларов в виде процентов по долгу, а также штраф за просрочку, выплата которого рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

"Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины (украинским налогоплательщикам) более 673 тысяч долларов", – отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона отказал России в немедленном взыскании с Украины 325 млн долларов в качестве обеспечения по трехмиллиардному иску.

Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина считает, что Киев будет пытаться любыми способами оспорить решение суда Лондона.

"Украина, скорее всего, будет не согласна с этим решением и будет искать все возможные способы для того, чтобы его оспорить. При этом даже если Украина захочет, исполнить данное решение она вряд ли сможет. Потому что денег нет, и в ближайшее время вряд ли они их найдут. Поэтому вопрос исполнения этого решения – спорный, и перспективы получения денежных средств весьма призрачны", – сказала Марина Силкина в эфире радио Sputnik.

И в этой связи, по ее мнению, данное дело может затянуться.

"Вообще это долгая история. На сегодняшний день механизм исполнения этого решения необходимо будет прорабатывать. Долг есть, долг был признан судом, решение состоялось. Но получить положительное решение – это только полдела, необходимо его еще исполнить. И уже на этом этапе нужно прорабатывать все возможные варианты. Например, можно воспользоваться обеспечительными мерами – прибегнуть к аресту активов Украины, в том числе за границей", – считает Марина Силкина.

Украина разместила суверенные еврооблигации на 3 млрд долларов в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустила дефолт по ценным бумагам и в результате предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса, но встречного предложения от Киева не последовало.

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