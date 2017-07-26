Мнение: в решении Киева по электричеству для Донбасса – не только политика

Украина полностью прекратила поставки электричества в Донбасс. Политик, создатель движения "Донецкая республика" Андрей Пургин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это решение некритично для донбассцев, но может создать определенные проблемы.

Украина полностью прекратила поставки электричества в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

По его словам, "перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области" прекратились 26 июля.

Ковальчук отметил, что потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии. Кроме того, как утверждает Ковальчук, электроэнергию в ДНР и ЛНР поставляет Россия.

Как заявили РИА Новости в Минугля и энергетики ДНР, решение Киева никак не отразится на жителях республики. "ДНР энергетически независима от Украины", – подчеркнули в ведомстве.

В апреле Киев прекратил подачу электроэнергии в ЛНР, объяснив этот шаг долгами. Позднее Россия начала поставки электричества в республику в качестве гуманитарной помощи. В Кремле прекращение энергоснабжения Луганской области назвали еще одним шагом Киева на пути отторжения своих территорий.

По словам общественно-политического деятеля, создателя движения "Донецкая республика" Андрея Пургина, прекращение поставок электричества в Донбасс со стороны Киева – некритично, хотя и может создать определенные проблемы.

"Электричество вырабатывается Зуевской ТЭС, вырабатывается Старобешевской, которая частично перекрывает основную часть республики (ДНР). Основная часть электричества – это перетоки, которые идут с территории России. Но все это не покрывает полностью потребности. И потенциально критично это (прекращение Киевом поставок электричества в Донбасс – ред.) может быть зимой. Сейчас лето, и на сегодня это некритично, хотя все равно может принести проблемы", – сказал Андрей Пургин в эфире радио Sputnik.

Он не исключает, что решение Киева было продиктовано не только политическими соображениями.

"Думаю, что здесь есть еще одна вещь: возможно, это направлено против (украинского олигарха Рината) Ахметова. Потому что часть электроэнергии, получаемой на Старобешевской ТЭС, идет на Мариуполь, на металлургические заводы. И если сейчас с нашей стороны будет остановлена эта ТЭС, от этого серьезно пострадает Мариуполь, а, следовательно, и Ринат Ахметов, у которого там активы. То есть, как всегда – ищите не только политику, но и некие денежные интересы", – считает Андрей Пургин.